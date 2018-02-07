12 yaşındaki kızın midesinden saç ve sakız yumağı çıkartıldı

KONYA, (DHA)- KONYA\'da, ailesinin karın ağrısı ve iştahsızlık şikayetiyle hastaneye götürdüğü Neslihan Karakoç\'ın (12) midesinden 2 kilo 850 gram ağırlığında 20 santimetre çapında daha önceden yuttuğu saç ve sakızlardan oluşan yumak çıktı.

Konya\'da 3 yıldır karın ağrısı rahatsızlığı yaşayan Neslihan Karakoç, son dönemlerde midesinde kitle oluşması, iştahsızlık ve çabuk doyma gibi şikayetlerle ailesi tarafından hastaneye götürüldü. Yapılan tetkiklerinde, Karakoç\'un midesinde büyük bir kitle olduğu saptandı.Ameliyata alınan Neslihan\'ın midesinden 20 santimetre çapında 2 kilo 850 gram ağırlığında, daha önce yuttuğu saç ve sakızlardan oluşan yumak çıkartıldı.

Ameliyatı gerçekleştiren Genel Cerrahi Uzmanı Op. Dr. Bülent Erenoğlu, Neslihan\'ın yapılan ilk muayenesinde karın kısmında taş sertliğinde bir kitle olduğunu fark ettiğini belirtti. Çekilen tomografisinde ise mide içini tamamen dolduran kitleyle karşılaştıklarını ifade eden Op. Dr. Erenoğlu, şunları söyledi:

\"Kitle 20x15x12 santimetre ebadındaydı. Hastaya öncelikle endoskopi yaptık. Bu kitlenin saç yumağı ve birçok sakızdan oluştuğunu gördük. Aslında önemsenmeyen bir durum olmakla beraber, özellikle stres altında sınava çalışan çocuklarda bilinçsiz olarak saçıyla oynaması ve saçı bir şekilde yemesiyle oluşan bir durum. Saç içerisinde bulunan sindirilemeyen keratin maddesi nedeniyle saç yumak halinde midede birikmeye başlıyor. Belli bir büyüklüğe çıktıktan sonra mideden boşalması mümkün olmuyor. Hastamız 50\'ye yakın sakız da yuttuğu için bu kitle tamamen taş sertliğinde yuvarlak, 20 santimetre ebata ulaşan kitle halini almıştı.\'\'

Op. Dr. Erenoğlu, hastanın tedavi olmaması durumunda ciddi enfeksiyon hastalıklarına ve midenin tıkanmasına neden olabileceğini söyledi.

Saç yutma olayının bir davranış bozukluğu olduğunu ifade eden Op. Dr. Erenoğlu, \'\'Saç yenildikten sonra midede top halinde birikmeye başlıyor ve kocaman bir kitle oluşturuyor. Saç sindirilmeyen bir maddedir ve sakız da tabi çok uzun süre midede kalan ve büyük bir kısmı sindirilmeden atılan bir gıdadır. Saç ve sakız birleşince çok sert, dev bir ebada ulaşıyor\'\' diye konuştu.

\'SAÇLARIMI YUTTUĞUMUN FARKINDA DEĞİLİM

Neslihan Karakoç ise, her çiğnediği sakızı yuttuğunu, ancak saçlarını yuttuğunu fark etmediğini belirterek, \'\'Ders çalışırken saçlarımı ağzıma alıyordum, ama yuttuğumun farkında değilim\'\' dedi.

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