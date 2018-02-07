T24 LogoT24 Logo
Sağlık

12 yaşındaki kızın midesinden saç ve sakız yumağı çıkartıldı

KONYA, (DHA)- KONYA'da, ailesinin karın ağrısı ve iştahsızlık şikayetiyle hastaneye götürdüğü Neslihan Karakoç'ın (12) midesinden 2 kilo 850 gram ağırlığında 20 santimetre çapında daha önceden yuttuğu saç ve sakızlardan oluşan yumak çıktı

07 Şubat 2018 18:04

KONYA, (DHA)- KONYA\'da, ailesinin karın ağrısı ve iştahsızlık şikayetiyle hastaneye götürdüğü Neslihan Karakoç\'ın (12) midesinden 2 kilo 850 gram ağırlığında 20 santimetre çapında daha önceden yuttuğu saç ve sakızlardan oluşan yumak çıktı.
Konya\'da 3 yıldır karın ağrısı rahatsızlığı yaşayan Neslihan Karakoç, son dönemlerde midesinde kitle oluşması, iştahsızlık ve çabuk doyma gibi şikayetlerle ailesi tarafından hastaneye götürüldü. Yapılan tetkiklerinde, Karakoç\'un midesinde büyük bir kitle olduğu saptandı.Ameliyata alınan Neslihan\'ın midesinden 20 santimetre çapında 2 kilo 850 gram ağırlığında, daha önce yuttuğu saç ve sakızlardan oluşan yumak çıkartıldı. 
Ameliyatı gerçekleştiren Genel Cerrahi Uzmanı Op. Dr. Bülent Erenoğlu, Neslihan\'ın yapılan ilk muayenesinde karın kısmında taş sertliğinde bir kitle olduğunu fark ettiğini belirtti. Çekilen tomografisinde ise mide içini tamamen dolduran kitleyle karşılaştıklarını ifade eden Op. Dr. Erenoğlu, şunları söyledi:
\"Kitle 20x15x12 santimetre ebadındaydı. Hastaya öncelikle endoskopi yaptık. Bu kitlenin saç yumağı ve birçok sakızdan oluştuğunu gördük. Aslında önemsenmeyen bir durum olmakla beraber, özellikle stres altında sınava çalışan çocuklarda bilinçsiz olarak saçıyla oynaması ve saçı bir şekilde yemesiyle oluşan bir durum. Saç içerisinde bulunan sindirilemeyen keratin maddesi nedeniyle saç yumak halinde midede birikmeye başlıyor. Belli bir büyüklüğe çıktıktan sonra mideden boşalması mümkün olmuyor. Hastamız 50\'ye yakın sakız da yuttuğu için bu kitle tamamen taş sertliğinde yuvarlak, 20 santimetre ebata ulaşan kitle halini almıştı.\'\'
Op. Dr. Erenoğlu, hastanın tedavi olmaması durumunda ciddi enfeksiyon hastalıklarına ve midenin tıkanmasına neden olabileceğini söyledi. 
Saç yutma olayının bir davranış bozukluğu olduğunu ifade eden Op. Dr. Erenoğlu, \'\'Saç yenildikten sonra midede top halinde birikmeye başlıyor ve kocaman bir kitle oluşturuyor. Saç sindirilmeyen bir maddedir ve sakız da tabi çok uzun süre midede kalan ve büyük bir kısmı sindirilmeden atılan bir gıdadır. Saç ve sakız birleşince çok sert, dev bir ebada ulaşıyor\'\' diye konuştu.
\'SAÇLARIMI YUTTUĞUMUN FARKINDA DEĞİLİM 
Neslihan Karakoç ise, her çiğnediği sakızı yuttuğunu, ancak saçlarını yuttuğunu fark etmediğini belirterek, \'\'Ders çalışırken saçlarımı ağzıma alıyordum, ama yuttuğumun farkında değilim\'\' dedi.

​FOTOĞRAFLI

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

KONYA DHA KONYANeslihan KarakoçKonyaKarakoçAmeliyataNeslihanCerrahi Uzmanı Op Dr Bülent ErenoğluNeslihanOp Dr ErenoğluHastayaBuAslındaBelliHastamızDr ErenoğluSaçYUTTUĞUMUN FARKINDA DEĞİLİM  Neslihan Karakoç

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya, Suriye’deki işbirliği nedeniyle Libya’da da Türkiye ile ilerlemeye çalışıyor...

Sezgin Tanrıkulu: Deprem yardımlarının tek elden yürütülmek istenmesi dayanışmayı engelleniyor...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Silah ve zor kullanma' yetkisi gündemde: Kimlik kontrolü sonrası sosyal...

Canlı yayındaki seviyesiz tartışma sosyal medyada tepki çekti...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Acun Ilıcalı'dan Süleyman Soylu tepkisi: Şaşkınlıkla karşılıyorum...

Ahmet Hakan: "Allah belanı versin zerdeçal" diyorum, başka da bir...

Merkez Bankası 2020 yılı sonu enflasyon tahminini açıkladı...

Dünya Sağlık Örgütü Koronavirüs nedeniyle 'küresel acil durum' ilan etti...

Acun Ilıcalı, "Deprem için toplanan paranın tamamı AFAD'ın hesabına yattı"...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24