12 yaşındaki kuzenine tecavüz edip öldürdü, cenaze evinde ağlarken yakalandı!

Yalova'nın Seyrantepe Mahallesi'nde tecavüz ettiği ortaokul öğrencisi 12 yaşındaki Gizem Ekici'yi öldürdüğü gerekçesiyle tutuklanan dayısının oğlu 21 yaşındaki E.A.'nın cenaze evinde ağlarken yakalandığı ortaya çıktı.

Doğan Haber Ajansı'ndan (DHA) Süheyla Gözdereliler'in haberine göre, E.A.'nın ifadesinde; "Gizem'e tecavüz ettim. Bana, 'Seni babama söyleyeceğim' deyince öldürdüm" dediği öğrenildi.

Yalova’nın yeni kurulan yerleşim merkezlerinden Seyrantepe Mahallesi İkinci Sokak’ta oturan emekli işçi Arif Ekici dün sabah (24 Haziran 2016) rahatsızlığı nedeniyle hastaneye giderken, temizlik görevlisi olarak çalışan karısı Rukiye Ekici de işe gitti. Öğlen saatlerinde eve dönen Arif Ekici, kızı Gizem'i evdeki koltuğun arkasında göğsünden bıçaklanarak öldürülmüş olarak buldu.

Haber verilmesi sonucu olay yerine gelen jandarma ekipleri detaylı incelemelerde bulunduktan sonra Gizem'in cesedi, Cumhuriyet Savcısı'nın talimatı ile otopsi yapılmak üzere Bursa Adli Tıp Kurumu Morgu'na kaldırıldı.

Gizem Ekinci dün akşam otopsinin ardından toprağa verildi.