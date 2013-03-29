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Yaşam

12 yaşındaki çocukla evliliğe 8 yıl hapis

2007'de Zonguldak Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi'nde kız bebek dünyaya getiren S.Ç.'nin yaşının küçük olduğunu gören doktorlar, durumu polise bildirmişti

29 Mart 2013 13:23

Zonguldak'ta 12 yaşındaki çocukla başlık parası karşılığında dini nikah yapan kişiye 8 yıl 4 ay hapis cezası verildi.

Zonguldak'ta oturan Cüneyt K., Ereğli İlçesi'nde oturan S.Ç. ile 2006'da tanıştı. Cüneyt K., iddiaya göre, evlenmeye karar verdiği S.Ç.'yi aynı yıl ailesinden istedi. Cihan Ç., 2 bin 500 lira başlık parası karşılığında kızının evlenmesine izin verdi. Cüneyt K., dini nikah kıydığı S.Ç. ile Zonguldak'ta davullu-zurnalı düğün yaptı.

8 Ekim 2007'de Zonguldak Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi'nde kız bebek dünyaya getiren S.Ç.'nin yaşının küçük olduğunu gören doktorlar, durumu polise bildirdi. Savcılık soruşturmasının ardından Cüneyt K. hakkında, 'Çocuğun basit cinsel istismarı', kızın babası Cihan Ç. ve annesi Bahriye Ç. hakkında ise 'suça iştirak'ten dava açıldı.

Doğan Haber Ajansı'nda yer alan habere göre, tutuksuz yargılanan sanıkların katılmadığı Zonguldak 2'nci Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki karar duruşmasında avukatlar hazır bulundu. Sanık Cüneyt K.'nın avukatı, müvekkilinin, 2011'de 17 yaşını dolduran S.Ç. ile resmi nikah yapıp evlendiğini ve birlikte yaşamaya devam ettiklerini belirterek beraat talep etti.

Ancak mahkeme heyeti, suçu işlediği kanaatine vardığı sanık Cüneyt K.'ya 8 yıl 4 ay, kızın babası Cihan Ç.'ye ise 6 yıl 3 ay hapis cezası verdi. Anne Bahriye Ç. ise suçta bir kastının bulunmadığı gerekçesiyle beraat etti.

Mahkeme, kararın kesinleşmesi halinde cezaevine girecek olan Cüneyt K. ve Cihan Ç.'nin yurt dışına çıkmasını yasaklarken, adli kontrol hükümlerinin uygulanmasına karar verdi.

 

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