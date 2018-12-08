12 yaşındaki çocuk kalp krizi sonucu yaşamını yitirdi

Sivas'ta ortaokul öğrencisi Duhan Utku Selçuk (12), dün akşam evinde geçirdiği kalp krizi sonucu yaşamını yitirdi.

Cumhuriyet Üniversitesi Ortaokulu'nda 7/C sınıfında eğitim gören, Cünay-Emine Selçuk çiftinin tek çocuğu Duhan Utku, dün akşam saatlerinde evinde rahatsızlandı. Anne ve babasının çağırdığı sağlık ekibi tarafından ilk müdahelesi yapılan Duhan Utku, Numune Hastanesi'nin acil servisine kaldırıldı. Kalp krizi geçirdiği belirlenen Duhan Utku, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.



Duhan Utku Selçuk için bugün Ulu Cami'de ikindi namazının ardında cenaze namazı kılındı. Duhan Utku'nun cenazesi; ailesi, öğretmenleri ve yakınlarının katıldığı cenaze namazının ardından Yukarı Tekke Mezarlığı'nda gözyaşları arasında toprağa verildi.(DHA)