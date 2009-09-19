12 yaşında cinsiyet değiştirdi

İngiltere'de okul yönetimi, 12 yaşındaki bir öğrencinin cinsiyet değiştireceğini diğer öğrencilere bildirdi.

Adı açıklanmayan çocuğun okuduğu okulun yönetimi acil bir toplantı yaparak diğer öğrencilere 12 yaşındaki erkek çocuğun cinsiyet değiştireceğini duyurdu.

Küçük çocuk ailesinin de onay vererek adını kız ismi olacak şekilde değiştirmesinin ardanıdan ilk yarı yılda okula bir elbise ve at kuyruğu yapılmış uzun saçlarıyla geldi.

Ancak, bir hormon tedavisine ve cinsiyet değiştirme ameliyatına girmeye hazırlanan küçük çocuk okul arkaşlarının alaylarıyla karşı karşıya kaldı. Bunun üzerine İngiltere'nin güney doğusundaki 1000 öğrencinin okuduğu okulun yönetimi, acil bir toplantı yaparak öğrencilere arkadaşlarına bir kız gibi davranmaları ve yeni ismiyle hitap etmeleri talimatı verdi.Ancak bazı çocukların bu talimatlar karşısında gözyaşlarına boğulmalarının ardından veliler isyan etti.

Veliler, çocuklarıyla önceden cinsiyet konularını konuşabilmeleri için okul yönetiminin kendilerine haber vermesi gerektiğini söyledi.

Kızı, cinsiyet değiştirecek çocuğun sınıf arkadaşlarından olan bir anne, "Kızım bana çocuğun şimdiden diğer öğrenciler tarafından çok rahatsız edildiğini söyledi. Bizi asıl rahatsız eden yönetimin daha önceden bize bir mektupla bilgi vermememiş olması. Belki dilimiz döndüğünce çocuklarımıza önceden cinsiyetle ilgili konuları izah edebilirdik. Bu süreç gerçekleşmediği için şimdi kız olan olan çocuk, çok zor bir dönemden geçecek" diye konuştu.

Çocuğun ilkokuldaki öğretmeninin, feminen tavırlarına rağmen diğer çocukların ona erkek gibi davranmaları konusunda ısrar ettiği belirtiliyor.

Çocuğun, yüzme derslerinde bikini giydiği, saçlarını at kuyruğu şeklinde topladığı belirtiliyor. Ortaokulda ise çocuğa ayrı bir tuvalet ve spor salonunda ayrı bir soyunma odası sağlandığı kaydedildi. Çocuğun annesi The Sun'a yaptığı açıklamada, "Çocuğumuz için en iyisini istiyoruz. Çocuğumuzun bakımının ve korunmasının sağlanması için başka kuruluşlarla da birlikte çalışıyoruz" diye konuştu.