12 yaş üstü çocuklara Koronavirüs'e karşı 3. doz aşılama başladı

Türkiye'de 12 yaş üstü çocuklara 5 Eylül'den bu yana Koronavirüs aşısı uygulanıyor. 2 doz aşının üzerinden üç ay süre geçen çocuklar için 3. doz aşı uygulaması yapılıyor.



Aileler e-Nabız üzerinden talep ve randevu oluşturarak 12 yaş üzeri çocuklarına 3. doz aşılarını yaptırabilir.

Vaka sayıları tırmanıyor

Uzmanlar salgının yeniden tırmandığı bugünlerde hatırlatma dozunun önemine dikkat çekiyor. Türkiye'de son 24 saatte 417 bin 787 Covid-19 testi yapıldı, 66 bin 467 kişinin testi pozitif çıktı, 143 kişi yaşamını yitirdi.