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Kültür-Sanat

12. Uluslararası Arguvan Türkü Festivali, Suruç katliamı nedeniyle iptal edildi

Arguvan Belediye Başkanı Mehmet Kızıldaş, 'Acımız sonsuz ama mücadelemiz devam edecek' açıklamasını yaptı

23 Temmuz 2015 00:15

Malatya'nın Arguvan ilçesinde geleneksel olarak düzenlenen Arguvan Türkü Festivali, Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinde meydana gelen ve 32 kişinin ölümüne neden olan saldırı dolayısıyla iptal edildi.

Arguvan Belediye Başkanı Mehmet Kızıldaş, Arguvan Vakfı ve dernekler ile yapılan değerlendirme sonrasında daha önce 25-26 Temmuz tarihlerinde düzenleneceğini bildirilen 12'nci Uluslararası Arguvan Türkü Festivali'nin Suruç'ta yaşanan saldırı nedeniyle iptal edildiğini açıkladı.

"Acımız sonsuz ama mücadelemiz devam edecek" diyen Kızıldaş, şu açıklamayı yaptı:

"Kobani'de kreş olarak kullanılan bir binanın bahçesine park inşa edilecekti. Kreşin içinin düzenlenmesi, duvarlarına resim çizilmesi, boyanması, kreşin yaşar hale getirilmesi gibi niyetleri vardı. Ama bu ülkede ekmek almaya gidenler gibi kütüphane yapmak isteyenleri de cezalandırdılar. Özgürlük, eşitlik, kadın devrimi ve gençlik iradesi ile yola çıkan Sosyalist Gençlik Dernekleri Federasyonu 'Kobani'yi Beraber Savunduk, Beraber İnşa Ediyoruz' diyordu. Ölümlerin sorumluları uygulanan politikalar ve bunların kararını alıp uygulayanlardır. Bu terör örgütü ile işbirliği yapanlardır. Suruç’taki hain saldırı yüreklerimizi yaktı. 32 evladımızı kaybetmenin üzüntüsünü yaşıyoruz. Arguvan Vakfı ve Derneklerimiz ile yaptığımız değerlendirme sonrasında 25-26 Temmuz tarihlerinde düzenleyeceğimiz 12. Uluslararası Arguvan Türkü Festivali’nin yaşanan bu katliam sonrasında iptal edilmesi yönünde bir karar aldık. Acımız sonsuz ama mücadelemiz devam edecek. Bu acılar bizleri daha da kamçılayacaktır. Gencecik evlatlarımızı kaybetmenin acısı tarifsiz. Terörü ve onu besleyenleri lanetliyoruz" dedi.

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