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Kültür-Sanat

12. Uluslar arası Filmmor Kadın Filmleri Festivali Adana'da

12. Uluslar arası Filmmor Kadın Filmleri Festivali, İstanbul ve Mersin’in ardından Adana’da seyirciyle buluşuyor

09 Nisan 2014 23:04

Bu yıl ki teması  “Her kadının kendine ait bir cüzdanı olmalı” olan ve sadece kadın sinemacıların filmlerine yer verilen 12. Uluslar arası Filmmor Kadın Filmleri Festivali, İstanbul ve Mersin’in ardından Adana’da seyirci ile buluşacak.

12. Filmmor Kadın Filmleri Festivali Adana Kadın Platformu  ortaklığıyla  12-13 Nisan’da Adana’da olacak. Adana Kültür ve Sanat Merkezi’nde  (Tarihi Kız Lisesi Binası) yapılacak festivalin programında Acı, Pedallar ve Topuklar, İçtenlik, İlk Yalan, Teyze, Kıl, Butoyi, Kıyı Kıyı, Ben, Sen, O, Konsensüs, Şimdiki Zaman, Muhterem, Hayatboyu, Koltuk, Gözetleme Kulesi, Bal ve Gizli Özne filmleri yer alıyor.

Adana Gösterim Programı:

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