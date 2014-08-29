12 soruda yeni iPhone 6

Apple'ın iPhone 6'yı 9 Eylül tarihinde tanıtacağı kesinleşti. 9 Eylül'de gerçekleştireceği dev etkinlik için Apple 9 Eylül tarihli davetiyelerini dağıtmaya başladı.

Hürriyet gazetesinden Selim Öztürk, yeni iPhone’lar hakkında merak edilen soruları yanıtladı. Hürriyet’te yer alan haber şöyle:

Apple her yıl olduğu gibi yine adını gizli tuttuğu dev etkinliğinin davetiyelerini dağıtmaya başladı. 9 Eylül tarihini işaret eden davetiyeler de gösteriyor ki Apple'ın iPhone 6'yı tanıtmasına artık sadece günler kaldı.

Medya etkinliği olarak adlandırılan buluşma, 9 Eylül günü TSİ 20.00'da Cupertino’da gerçekleşecek. Etkinlik yeri ise De Anza Yüksekokulu’nun kampüsünde yer alan Flint Center for the Performing Arts. Apple’ın basın mensuplarına gönderdiği davetiylerde etkinliğin yeri, tarihi ve saati dışında herhangi bir ayrıntıya yer verilmiyor.

Önceki etkinliklerde davetiyelere küçük ipuçları yerleştiren Apple, bu defa ser verip sır vermeyeceğini de sloganıyla belli etmiş. “Keşke daha fazlasını söyleyebilseydik” cümlesini davetiyelere yerleştiren Cupertinolu şirketin iWatch ve yeni iPod modellerini de etkinlikte tanıtabileceği söyleniyor. Bakalım Apple nasıl sürprizlerle karşımıza çıkacak?

Kaç tane iPhone 6 geliyor?

Bugüne dek ortaya atılan iddiaların hemen hepsi Apple'ın tek bir iPhone'la yetinmeyeceğini gösteriyor. İki farklı iPhone 6 ile karşılaşmamız oldukça yüksek bir ihtimal. Bu iPhone'ların en büyük farkı ise ekran boyutları olacak. Donanım özellikleri bakımından ise büyük bir fark barındırmayacaklar.

iPhone 6'nın ekran boyutu ve ekran çözünürlüğü nasıl?

İki farklı iPhone 6'la karşılaşacağımızı az önce söyledik. Bu iPhone'lardan biri 4.7 inç'lik bir ekrana, diğer model ise 5.5 inç genişliğinde bir ekrana sahip olacak. Yani Apple tarihinde ilk kez oldukça geniş bir iPhone ile karşımıza çıkacak. 5.5 inç'lik dev ekranlı iPhone 6'nın 828x1136 piksel ekran çözünürlüğünde olacağı düşünülüyor.

iPhone 6 mı, iPhone Air mi, iPhone 6L mi?

Bu kez yeni iPhone'un ismi konusunda bile ortak bir kanı yok. Kimi kaynaklar zincirleme olarak iPhone 6 ismiyle yeni telefonun tanıtılacağını, kimi kaynaklar ise iPad Air'de olduğu gibi yeni telefonun isminin iPhone Air olacağını öne sürüyor. Hatta iPhone 6L ismini ortaya atanlar dahi var. Ancak şu bir gerçek ki Apple'ın kullanması en muhtemel isim iPhone 6 olacak.

iPhone 6'nın tasarımı nasıl olur?

Apple, ürünlerinin farklılığını çoğu zaman tasarımıyla ortaya koyar. Bu anlamda iPhone 6'nın tasarımı üzerinde sayısız iddia var. İnternete sızan ve pek çok habere konu olan iPhone 6'ların gerçekte bu fotoğraflardan hangisine denk geldiğini bilebilmek ise şu an için imkansız. Ancak şu bir gerçek ki IPhone 5 ve iPhone 5S'ye kıyasla yeni iPhone'da kayda değer bir tasarım değişikliği olacağını bekliyoruz.

iPhone 6'nın şarj ömrü ne kadar?

Şarj ömrü konusunda iPhone 6, mevcut iPhone'lara kıyasla daha iyi bir sonuç sunmayacak. Şarj ömrü daha uzun bir iPhone hayal ediyorsanız, daha en başından hayallerinizi yıkmak durumunda kaldığımız için affınıza sığınıyoruz. Çünkü Apple'ın yeni bir batarya teknolojisini telefonunda kullanması beklenmediği gibi iPhone 6'lardaki donanım parçalarının ciddi anlamda daha az elektrik tüketeceğini söylemek de hayalcilik olur.

iPhone 6'nın fiyatı ne olur?

Hiç şüpheniz olmasın; iPhone 6 Türkiye'ye geldiğinde yine ilk olarak 3 bin TL fiyatlarını zorlayacaktır. Daha sonra operatörlerin iPhone 6'ları sunmasıyla birlikte fiyatlar biraz düşse de yine 2 bin 500 TL'den aşağı bir iPhone 6 hayal etmeyin.

Ucuz bir iPhone 6 modeli gelir mi? iPhone 6c gibi?

Mümkün görünmüyor. Apple'ın iPhone 5C satışlarından pek memnun kalmadığı ve yeni jenerasyonda plastik materyali kullanan bir iPhone kullanmayacağı düşünülüyor.

iPhone 6 satışa sunulduğunda iPhone 5S'ler ucuzlar mı?

Bir yeni telefonun gelişi pek çok zaman önceki model telefonların fiyatlarını aşağı çeker. Ancak iş Apple'ın iPhone'larına geldiğinde bu sistem farklı işler. iPhone 6'lar satışa sunulduğunda iPhone 5S'lerin fiyatlarında düşüş beklemeyin. İkinci ele düşen iPhone 5S'lerin sayısında ciddi bir artış yaşanması ise kullanıcıları ikinci el iPhone 5S'lere yönlendirecektir.

iPhone 6 ile iOS 8 birlikte mi sunulacak?

Kesinlikle... iPhone 6, iOS 8 yüklü olarak kullanıcılara sunulacak. iPhone 6'nın tanıtılacağı gün iOS 8 de tüm iPhone ve iPad kullanıcılarına sunulmuş olacak.

Ya iPhone 6'nın kamerası? Büyük bir gelişme olacak mı?

iPhone 6'nın kamerası konusunda ortak bir görüş yok; ancak cihazda 12 megapiksel dahili kamera kullanılacağı ve gece çekimlerinde daha başarılı sonuçlar elde edeceği düşünülüyor.

iPhone 6'da göz tarama teknolojisi olacak mı?

Uçuk bir iddia denebilir. Apple'ın iPhone 6'da iPhone 5S'lerde kullanılan parmak izi tarama teknolojisine yer vermesine kesin gözüyle bakılıyor. Ancak göz tarama teknolojisini bu telefonlarda göremeyeceğiz. Belki iPhone 6S veya iPhone 7'lerde bu mümkün olabilir.

iPhone 6 ve iWatch beraber mi tanıtılacak?

iWatch'un iPhone 6 ile birlikte tanıtılma ihtimali oldukça yüksek. Ancak bunu da yine 9 Eylül tarihi geldiğinde öğreneceğiz.