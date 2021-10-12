12 sanatçı ‘Müdahale’ sergisi için buluştu: Nazar değdi dünyama

T24 Kültür Sanat

İstanbul’un tarihi semtlerinden Gümuşsuyu’nda yer alan The Artisan İstanbul Hotel’de yer alan ‘Müdahale/Intevention’ sergisi 7 Kasım’a kadar görülebilir.

Serginin sosyo-politik konulara, insanlığa ve eşitliğe ses olan eserler, toplumun her kesimine hitap ettiği belirtilirken; yaşayan bir mekân olan otelde evrensel bütünlüğe ithaf edilmiş bir deneyim olarak izleyicinin karşısına çıktığı nakledildi.

Sergide Ayça Telgeren, Azade Köker, Canan, Elif Uras, Eşref Yıldırım, Fırat Engin, Fırat Neziroğlu, Lara Ögel, Leyla Emadi, Memed Erdener, Merve Dündar ve Nancy Atakan’ın eserleri yer alıyor. Kadın hakları ve sosyal eşitlik kavramları için farkındalık yaratmak fikriyle hazırlanan mekâna özgü sergi; günlük yaşantımızda karşımıza çıkan evrensel değerlere çok boyutlu anlamlar katmayı hedefliyor.

Eser: Nancy Atakan

Prof. Dr. Marcus Graf: ‘Müdahale’ cesur bir sergidir

Küratör, eğitmen ve sanatçı Prof. Dr. Marcus Graf ve Mari Spirito’nun yazıları ile katkı sunduğu kataloğun ön yazısında Prof. Graf, sergiye dair görüşlerini şu şekilde kaleme alıyor;

“Oteller insanların seyahatlerinde anlık hikâyelerini paylaştıkları mistik yerlerdir. Oteller aynı zamanda geçmişin anılarını odalarında saklayan dinamik mekanlardır. Konuklar her yere benzersiz bir karakter kimlik kazandırmak için sürekli değişen ruhuna yeni parçalar eklemek için çabalıyor. Otellerin kültür sanatın evriminde büyük rol oynamasının sebebi budur.



Eser: Merve Dündar

Birçok film, şarkı ve sanat eseri otelleri konu aldı. Görsel sanatçı Sophie Calle’nin ‘The Million Dollar Hotel’ filmi, ‘Hotel California’ veya ‘Hotel Room’ şarkısını düşünün. Chelsea Hotel gibi ikonik bazı yerler de sanatçılara çalışacakları ve yaşayacakları yerler verdiler. Dolayısıyla bir otel sanatın yaratılması ve sergilenmesi için harika bir yerdir. Modern metropollerde günümüzün acil sorunlarının ortaya çıkarılıp, tartışılabileceği kalıcı diyalog ve değişim için etkili bir platformdur. Bu nedenle Müdahale sergisi yerini akıllıca seçmiştir. Artisan’da 12 sanatçının eserleri, binanın farklı yerlerinde sergileniyor. Sergi kapsamında eserler otelin mimarisine entegre edildiği için mekâna özel çok özel bir durum çıkıyor karşımıza. Bu nedenle Müdahale, cesur bir sergidir. Sıra dışı mekânsal karakteri, iyi sanatçı seçimi ve güçlü yapıtlarıyla insanların farklılıklarına rağmen özgürlük ve eşitlik içinde yaşayabilecekleri bir toplumun oluşmasına güçlü bir katkı sağlamayı amaçlıyor.”