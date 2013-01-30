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Yaşam

12 müzisyeni öldürüp kuyuya attılar

Uyuşturucu çetelerince kaçırıldıkları tahmin edilen bir müzik grubunun 12 üyesinin cesetleri bir kuyuya atılmış olarak bulundu

30 Ocak 2013 11:13

Meksika'nın Hidalgo şehrindeki bir partiyi basan silahlı kişiler "Kombo Kolombia" adlı müzik grubundaki 14 müzisyen ve dört ekip çalışanını kaçırdı. Kaçmayı başaran bir grup üyesinin polise haber vermesi üzerine yapılan araştırmada, grup üyelerinden 12 kişinin cesedi bir kuyuda bulundu.

Aile üyelerince kimliği tespit edilen dört cesedin üzerinde, kurşun yaralarına ve işkence yapıldığına dair izlere rastlandı. Kimliği tespit edilenlerden biri Kolombiyalı klavye sanatçısı Heiner Cuellar. Diğer üç kişinin de Meksikalı olduğu ve birinin saksafon sanatçısı, birinin şarkıcı ve diğerinin de rodi olduğu belirlendi.


70 bin kişi çete kurbanı


Müzisyenlerin kaçırıldığı Nuevo Leon eyaletinde 2006 yılından bu yana, uyuşturucu savaşı içinde yaşanan adam kaçırma, cinayet gibi nedenlerden 70 bin kişi hayatını kaybetti. Meksika'da çeteler, özellikle uyuşturucu mafyalarını yücelten “narcorridos” tarzı müzik yapan müsizyenleri hedef alıyor.

Hayranları arasında uyuşturucu kaçakçılarının da yer aldığı şarkıcı Valentin Elizalde, 2006'da Reynosa kentinde vurularak öldürülmüştü. Bu cinayetin failleri hâlâ yakalanamadı. 2007 Aralık'ında ise K-Paz de la Sierra grubunun solisti Sergio Gomez, Michoacan'da bir gösteriden sonra kaçırılmış ve ertesi gün cesedi bulunmuştu.

(Deutsche Welle Türkçe)

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