12 kişinin can verdiği 'Hayata Dönüş' operasyonundan yeni kareler

19 Aralık 2000’de yapılan, 12 kişinin feci şekilde yaşamını yitirdiği, çok sayıda kişinin yaralandığı "Hayata Dönüş" operasyonunun başlama anına ilişkin yeni fotoğraflara ulaşıldı.

Fotoğrafta dönemin cezaevi Bölük Komutanı Yüzbaşı Zeki Bingöl, operasyonun yazılı emrini megafonla okurken görülüyor. Bir döneme damga vuran ve çok eleştirilen operasyon sonrası teslim olan mahkûmların fotoğrafları da kare kare çekilmiş.

Mustafa Şekeroğlu'nun Habertürk'te yayımlanan haberine göre, İstanbul Bayrampaşa Cezaevi’nde, F tipi cezaevlerinin açılmasını protesto için başlatılan ölüm oruçlarına son vermek amacıyla 19 Aralık 2000’de düzenlenen ‘Hayat Dönüş Operasyonu’ ile ilgili yeni fotoğraflar ortaya çıktı. 12 kişinin can verdiği, 29 kişinin ağır yaralandığı Bayrampaşa Cezaevi’ndeki operasyonla ilgili İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yürüttüğü soruşturmada ifade veren dönemin Cezaevi Jandarma Bölük Komutanı Zeki Bingöl, operasyonun dönemin İstanbul Jandarma Bölge Komutanı Tuğgeneral Engin Hoş’un yazılı verdiği ‘Tufan Harekât Emri’ne göre gerçekleştirildiğini söylemişti.

Operasyon öncesi megafonla uyarı

Bu planla sabah 05.00’te gerçekleştirilen ‘Hayata Dönüş Operasyonu’ öncesi, dönemin Cezaevi Komutanı Yüzbaşı Zeki Bingöl’ün, megafonla mahkûmları uyarıp sorunsuz biçimde teslim olmalarını söylediği kare de ortaya çıktı. Bingöl’ün bir duvar deliğinden megafonla mahkûmlara seslenirken görüldüğü fotoğrafta, operasyon için hazır bulunan yüzleri gaz maskeli askerler de dikkat çekti.

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