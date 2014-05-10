'Hayata Dönüş' savcısı yaşananları unutmuş!

Kamuoyunda “Hayata Dönüş Operasyonu” olarak bilinen 2000 yılındaki cezaevi isyanlarının bastırılmasıyla ilgili sorumlulara karşı dava açmadığı gerekçesiyle yargılanan İstanbul Cumhuriyet Savcısı Ali İhsan Demirel ifadesinde 151 sorunun 43’üne “Hatırlamıyorum cevabını verdi.

19 Aralık 2000 tarihinde Bayrampaşa Cezaevi’ne düzenlenen “Hayata Dönüş Operasyonu”yla ilgili soruşturmayı yürüten eski Eyüp Cumhuriyet Savcısı Ali İhsan Demirel, mağdur aileleri tarafından görevini yapmadığı iddiasıyla şikâyet edilmişti.

Demirel hakkında olayın sorumluları hakkında dava açmadığı iddiasıyla İstanbul 6. Ağır Ceza Mahkemesi’nde dava açılmıştı. Ancak Demirel, kendisini sadece Yargıtay’ın yargılayabileceğini belirterek itiraz etmişti.

5 yıla kadar hapsi istenen Demirel’in itirazı kabul edildi ve dosya Yargıtay 5. Ceza Dairesi’ne gönderildi. Bu kapsamda Demirel, 7 Mayıs’ta hakim karşısına çıktı.



‘Elimden geleni yaptım’



Esra Alus'un Milliyet'teki haberine göre, Yargıtay 5. Ceza Dairesi’ndeki duruşmaya, sanık Demirel ile şikâyetçilerin avukatları katıldı. Demirel, savunmasında “Olaylar 14 yıl öncesine aittir ve çok sayıda ölen ve yaralananlar vardır. Suçlamaları kabul etmiyorum. Eyüp’teki çalışma şartları içinde elimden gelen gayreti gösterdim. Şimdilik savunmalarım bundan ibarettir” dedi.

Mağdurların avukatları ise sanık Demirel’e 151 soru sorudu. Demirel sorulardan 43’üne “Hatırlamıyorum”, 4’üne ise “Bilmiyorum” cevabını verdi.

Avukat Engin Gökoğlu, Demirel’in cevaplarına “6 kişinin kömürleşmiş cesedi ve toplam 12 kişinin öldüğü olaya dair yapılan bir yargılamadır bu. Ölü muayenesinde hazır bulunan kişi sanıktır. Bu unutulmaz bir manzaradır. Ancak sanık hatırlamadığını ifade etmektedir. Yapılan bir katliamdır ve yargı eliyle gizlendiği anlaşılmaktadır” tepkisi tutanağa geçirildi.

Şikâyetçi avukatlarının Demirel’in tutuklanması talebi reddedildi ve Demirel’in duruşmalardan vareste tutulmasına karar verildi.



1. sınıf savcı olduğu tarihi bile hatırlamadı!



Demirel’in “Hatırlamıyorum” cevabını verdiği bazı sorular ise şöyle:

- Başsavcı dışında size emir ve talimat veren oldu mu?

- Soruşturma yapmanıza engel olan kişi ya da kişiler olduğunu hatırlıyor musunuz?

- Operasyon sonucunda ölenler arasında kömürleşmiş ceset gördünüz mü, kaç adetti?

- Yanmış ve kömürleşmiş cesetlerden rastladığınız olmuş muydu?

- Cezaevine gittiniz ölüleri gördünüz, cezaevini ne zaman mühürlediniz?

- Ne zaman 1. Sınıf savcı oldunuz?

- Göreve başladığınızda ilk yaptınız ne oldu?

- Tutanağın yazılması sırasında zabıt katibine kim talimat veriyordu?

- Tutanağın tutulduğu yerde katip ve 3 savcıdan başkaları var mıydı?

- Cezaevinde sizi kim karşıladı?

- Eyüp 1. Asliye Ceza Mahkemesi’nde yargıç Hakan Günay başkanlığında İstanbul Barosu Avukat Hakları Merkezi’nin de gözlemci olarak bulunduğu avukatlar heyetiyle birlikte mahkemenin resmi bilirkişisi ile birlikte keşif yapıldığını hatırlıyor musunuz?

- Cezaevi savcının ismi neydi?

- Tutanaklardaki imza eksikliğini araştırdınız mı?