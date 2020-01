'12. İstanbul Bach Günleri' 2 Ekim'de başlıyor

"12. İstanbul Bach Günleri", 2 Ekim – 31 Kasım tarihleri arasında müzikseverler ile buluşacak. Bach Günleri, bu yıl 43. yaş gününü kutlayan Estonyalı müzik topluluğu Hortus Musicus’un vereceği konserle başlayacak.

Avrupa’nın en eski Barok müzik topluluğu olan Hortus Musicus’ın, Barok ve Barok öncesi dönemden örnekler sunacağı konser, 2 Ekim saat 20.00’de Deniz Müzesi’nin ev sahipliğinde yapılacak.

Bach Günleri’nde, Moskova Virtüözleri’ne de şeflik yapmış olan ünlü Rus piyanist Konstantin Lifschitz, dünyanın en iyi org ve klavsen virtüözlerinden biri olan Benjamin Alard, İstanbul’da daha önce de konserler veren viyolonsel ustası Jiri Barta da yer alacak.

Kurulduğundan beri Arvö Part, Giya Kantsheli, Aleksander Knaifel, Lepo Sumera, Erki-Sven Tüür, Galina Grigoryeva ve daha birçok çağdaş müzisyen, Hortus Musicus için parçalar yazdı ya da eserlerini topluluğa ithaf etti. Çok geniş bir repertuara sahip olan topluluk, neredeyse tüm Avrupa şehirlerinde, Amerika, Japonya ve İsrail’de konserler verdi. Üçü ses sanatçısı on müzisyene sahip Hortus Musicus, ‘Centuries in Stone and Music’, ‘Jug on the Spring’ ve ‘Garden of Music’ adlı filmlere ve pek çok TV dizisine konu oldu.