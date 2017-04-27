12. İşçi Filmleri Festivali 'cesaret'le başlıyor

Türkiye ve dünyanın dört bir yanından, emekçilerin yaşamlarını ve mücadele deneyimlerini izleyicilerle buluşturmayı amaçlayan 12. Uluslararası İşçi Filmleri Festivali, 1 – 7 Mayıs tarihleri arasında izleyici ile buluşacak. Festivalin bu yılki teması 'Cesaret'.

Festival; İstanbul, Ankara, İzmir ve Diyarbakır’da eş zamanlı olarak gerçekleşecek.

15 farklı ülkeden toplam 61 filmin gösterileceği festivalin açılış gecesi 2 Mayıs’ta Şişli Kent Kültür Merkezi’nde yapılacak. Gecede açılış filmi olarak ‘Kibar Feyzo’ gösterilecek ve filmin başrol oyuncularından Müjde Ar özel konuk olarak katılacak.

Ayrıca açılış gecesinde her yıl olduğu gibi bir set işçisine plaket verilecek.

Dört şehirdeki gösterimlerinden sonra festival, birçok kenti kapsayan ve yıl boyu sürecek uzun bir yolculuğa çıkacak.

Bir çok filmin ilk olarak gösterileceği filmlerin tamamı ücretsiz olacak.

Filmlerde cesaret panoraması

Festival sürecinde, Karagözle Hacivat’ın din bezirganlarına karşı cesaretini, Ken Loach’un yeni filminde Daniel Blake’in ‘çürüyen sosyal devlet’e karşı cesaretini, ‘Ana Yurdu’nda bir kadının taşra muhafazakarlığına karşı cesaretini, ‘Babamın Kanatları’nda şirketin önerdiği ölüm diyetini reddeden işçi eşinin cesaretini, Maho Ağa’ya karşı Kibar Feyzo’nun cesaretini, ‘Zafere kadar Devrim’ filminde Filistinli devrimcilerin cesaretini, ‘Demirden Ay’da Çinli şair işçilerin cesaretini, ‘Major’da Stonewall’un siyahi cesaretini, ‘Adalen 31’de İsveçli işçilerin cesaretini, ‘Merci Patron’da Fransız işçi ailesinin cesaretini, Halkın Sanatçısı Halkın Savaşçısı Yılmaz Güney’in ‘Umut’, ‘Arkadaş’, ‘Sürü’, ‘Yol’ ve ‘Duvar’daki cesaretini, ‘Dokunuş’ta gericilere karşı Aziz Nesin’in cesaretini, Tahir Elçi’nin onu ‘ölümün üzerine yürüten cesareti’ni izlemek mümkün olacak.

Festivali düzenleyen kurumlar

Türkiye ve dünyanın dört bir yanından, emekçilerin yaşamlarını ve mücadele deneyimlerini izleyicilerle buluşturmayı ve ülkemizde işçi filmi üretimini özendirmeyi amaçlayan festival; Sine-Sen (DİSK), Dev Sağlık-İş (DİSK), Tez Koop-İş (TÜRK-İŞ), Tek Gıda-İş(TÜRK-İŞ), Ses (KESK), Türk Tabipleri Birliği, Halkevleri, ÇEVBİR, CAPULTV ve Sendika.Org tarafından düzenleniyor.



Film gösterimleri ücretsiz

Film gösterimlerinin ücretsiz olduğu ve kalabalık bir gönüllü ekip tarafından gerçekleştirilen festivali her yıl çok sayıda sinemasever takip ediyor. Festival kapsamında söyleşi, workshop gibi yan etkinlikler de düzenlenecek. Filmler Türkçe altyazılı olarak izlenebilecek.

Fransız Kültür Merkezi sinema salonunda Uluslararası İşçi Filmleri Festivali kapsamında gösterimi yapılacak filmler ve seans bilgileri ise şu şekilde:

5.5.2017 Cuma

17:00 Tereddüt, Yönetmen: Yeşim Ustaoğlu

19:00 Düğmeler Savaşı, Yönetmen: Christophe Barratier

6.5.2017 Cumartesi

14:00 Demirden Ay, Yönetmen: Xiaoyu Qin/ Feiyue Wu

16:00 Neredesin Arkadaşım?, Yönetmen: Kazım Kızıl

17:00 Zafere Kadar Devrim, Yönetmen: Mohanad Yaqubi

18:30 Mersi Patron !, Yönetmen: François Ruffin