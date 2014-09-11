12 Eylül'ün işkencecilerine zaman aşımı!

12 Eylül darbesi davasında Kenan Evren ve Tahsin Şahinkaya müebbet hapis cezasına çarptırılırken, işkence iddialarına ilişkin davanın zaman aşımından düşürülmesine karar verdi.

Suç duyurusuyla açılan dava

Mesut Hasan Benli'nin Hürriyet'te yer alan haberine göre, Hasan Kaplan isimli vatandaş, 1980-1981 yılları arasında 12 Eylül Askeri Darbesinde sonra gözaltına alındığı ve Amasya Et Balık Kurumunda işkence ve kötü muamele uğradığı gerekçesiyle suç duyurusunda bulunmuştu. Amasya Savcılığı, “işkence” suçunu insanlık suçu kapsamında değerlendirerek, zaman aşımı hükümlerinin uygulanmayacağına gerekçesiyle, rütbeli askerler Atalay Fitos ve Burhan Erde hakkında dava açmıştı.

Mahkeme zaman aşımı dedi

Amasya Ağır Ceza Mahkemesi’nden bugün davanın 3. duruşması görüldü. Duruşmada müşteki Hasan Kaplan’ın avukatları Ömer Kavilli ve Mehmet Horuş’un taleplerini reddeden mahkeme sürpriz bir karara imza attı. Mahkeme, açılan davanın zaman aşımından düşürülmesine hükmetti. Böylece 12 Eylül döneminde işlenen işkence suçlarıyla ilgili olarak, bir mahkeme ilk defa zaman aşımı hükümlerinin uygulanmasına karar vermiş oldu.