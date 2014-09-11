T24 LogoT24 Logo
Gündem

12 Eylül'ün işkencecilerine zaman aşımı!

Amasya Ağır Ceza Mahkemesi, 12 Eylül döneminde yapılan işkencelere ilişkin bir davayı zaman aşımı gerekçesiyle düşürdü

11 Eylül 2014 21:52

12 Eylül darbesi davasında Kenan Evren ve Tahsin Şahinkaya müebbet hapis cezasına çarptırılırken,  işkence iddialarına ilişkin davanın zaman aşımından düşürülmesine karar verdi. 

 

Suç duyurusuyla açılan dava 

 

Mesut Hasan Benli'nin Hürriyet'te yer alan haberine göre, Hasan Kaplan isimli vatandaş, 1980-1981 yılları arasında 12 Eylül Askeri Darbesinde sonra gözaltına alındığı ve Amasya Et Balık Kurumunda işkence ve kötü muamele uğradığı gerekçesiyle suç duyurusunda bulunmuştu. Amasya Savcılığı, “işkence” suçunu insanlık suçu kapsamında değerlendirerek, zaman aşımı hükümlerinin uygulanmayacağına gerekçesiyle, rütbeli askerler Atalay Fitos ve Burhan Erde hakkında dava açmıştı. 

 

Mahkeme zaman aşımı dedi 

 

Amasya Ağır Ceza Mahkemesi’nden bugün davanın 3. duruşması görüldü. Duruşmada müşteki Hasan Kaplan’ın avukatları Ömer Kavilli ve Mehmet Horuş’un taleplerini reddeden mahkeme sürpriz bir karara imza attı. Mahkeme, açılan davanın zaman aşımından düşürülmesine hükmetti. Böylece 12 Eylül döneminde işlenen işkence suçlarıyla ilgili olarak, bir mahkeme ilk defa zaman aşımı hükümlerinin uygulanmasına karar vermiş oldu.

ETİKETLER

12 eylülişkencekenan evrentahsin şahinkayaamasyaet balık kurumu

İlgili Galeri

34 yıl geçti, acıları geçmedi; ilk kez çıkan fotoğraflarıyla 12 Eylül darbesi

İlgili Haberler

'12 Eylül'de darbeciler millete rağmen Anayasa'yı hiçe saydılar'

Kenan Evren ve Tahsin Şahinkaya için müebbet hapis cezası kararı veren mahkeme gerekçeli kararı açıkladı: 35. maddenin kendilerine verdiği görevi unutarak ülkeyi idare etmeye kalkıştılar

78'liler 12 Eylül'deki işkencelere ilişkin 1650 ismi açıkladı

Devrimci 78'liler Federasyonu'nun açıkladığı isimler arasında Mehmet Ağar, Kamer Genç, Orhan Aldıkaçtı, Hüseyin Çapkın gibi çok sayıda isim var

'Bir kolektif hafıza olarak 12 Eylül 1980 darbesi'

'Çocuklarız, bir aradayız' inisiyatifi 12 Eylül’de İstanbul’da gerçekleşecek bir etkinlik için hazırlanıyor

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Libya tezkeresi Türk-Rus ilişkilerini nasıl etkiler?...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Sokakta yaşayan köpeklere sahip çıktı, harçlığını beslenmeleri için harcadı: İnsan...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

İddia: "Lahiti çaktırmadan alın götürün" diyen AKP'li belediye başkanı videosu...

Ukrayna Ulusal Güvenlik Konseyi açıkladı: İran'da düşen uçakta Rus füzesi...

AKP Sözcüsü Ömer Çelik'ten Avustralya'ya deve çağrısı...

Erdoğan'dan geç evliliğe tepki: Genç yaşta evlenmiyorlar, çoğu 30'u aşkın...

Cumhuriyet'in Ege temsilcisinden Tuğçe Kazaz'a cinsiyetçi küfür! ...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24