78'liler 12 Eylül'deki işkencelere ilişkin 1650 ismi açıkladı

Devrimci 78’liler Federasyonu, 12 Eylül davasında mahkemeye gönderilen tüm dosyaları inceleyerek, işkence dosyalarında adı geçen 1650 kamu görevlisinin isminin bulunduğu '12 Eylül işkencecilerinin listesini' açıkladı.

Devrimci 78’liler Federasyonu, Ankara 12. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen 12 Eylül davası kapsamında mahkemeye gönderilen dosyalarda yaptıkları araştırma sonucu, hakkında daha önce dava açılıp mahkum olan, beraat eden veya soruşturması takipsizlikle sonuçlanan isimlerin tamamını bir listede birleştirdi.

Soruşturulması gereken 521 isim

521 kamu görevlisinin ismi “soruşturulması gereken isimler” listesine konuldu. Federasyon ayrıca, mağdur anlatımlarından ve suç duyurularından yola çıkarak, 1029 isim daha belirledi. Böylece savcılıklara bildirilmek üzere hazırlanan 1650 kişilik bir liste ortaya çıktı.



Federasyon dün Mülkiyeliler Birliği’nde yaptığı basın açıklamasıyla bugün halen görevde olan emniyet müdürü, infaz koruma memurları ve jandarma görevlilerinin de bulunduğu isimleri açıkladı.

Listenin ilk sırasında Kenan Evren var

Listede, emniyet müdürlüklerinde görevli olan kamu görevlilerinin, Diyarbakır, Mamak, Metris ve Amasya cezaevlerindeki kamu görevlilerinin, sıkıyönetim komutanlıkları savcı, hakim ve mahkeme üyelerinin, sağlık raporu vermeyen ya da yanlış sağlık raporu veren doktorların, üniversitelerdeki öğretim görevlilerinin, itirafçıların isimleri yer aldı. “12 Eylül işkencecilerinin listesinin” ilk sırasında 12 Eylül darbesinin mimarları Kenan Evren ve Tahsin Şahinkaya ile hayatta olmayan dönemin kuvvet komutanları yer aldı.

'Solcular genetik olarak suçludur'

Listede Prof. Dr. Turan İtil, Prof. Dr. Ayhan Songar’ın ismine yer verildi. Prof. İtil için “12 Eylül’ün Mengelesi” yakıştırmaları yapılmıştı. Prof. Songar’ın ise Bursa’daki bir kongrede söylediği “Solcular genetik olarak suçludur” sözleri tepki çekmişti.

Prof. Dr. Adnan Öztürel, Prof. Dr. İbrahim Tunalı, Dr. Cahit Zentürk’ün isimlerinin ise Mehmet Ali Kılıç’ın işkenceyle öldürülmesi konusunda Kılıç’ın aleyhine sahte rapor yazdıkları iddiasıyla listeye girdiği belirtildi. Hasan Hakkı Erdoğan’ın işkenceyle öldürülmesine ilişkin sahte rapor yazdıkları iddia edilen Prof. Dr. Sevim Büyükdevrim, Dr. Nevres Kaylan, Sacide Erdem de listedeki doktorlar arasında yer aldı.





İhsan Doğramacı, Bülent Akarcalı gibi isimler de işkenceci olarak nitelendirildi

“Teröristlerin Rehabilitasyonu Sempozyumu”na katılan YÖK eski Başkanı İhsan Doğramacı, Sıkıyönetim eski Komutanı ve ANAP Milletvekili Recep Ergun, Emniyet Genel Müdürü ve DYP eski Ankarara Milletvekili Saffet Arıkan Bedük, Atilla Yayla, eski bakanlardan Bülent Akarcalı ve Adli Sicil ve İstatistik eski Genel Müdürü Mustafa Tören Yücel de “işkenceci” olarak nitelendirildi.

İdamları onaylayan Danışma Meclis Üyeleri arasında Kamer Genç de bulunuyor

Listede, 1982 Anayasası’nı hazırlayan ve “devrimcilerin idamlarını onaylayan” Danışma Meclis Üyelerinin isimleri de yer aldı. 117 kişilik listeden dikkat çeken isimlerden bazıları şöyle: Eski bakanlar Bekir Sami Daçe, eski milletvekili DYP’li Turhan Güven, 12 Eylül Anayasası’nın hazırlayan ekibin başındaki isim olan Prof. Dr. Orhan Aldıkaçtı, eski ANAP milletvekili Şadan Tuzcu ve dönemin Danıştay Savcısı CHP’li Kamer Genç.

500 isim savcının elinde

Federasyon, 12 Eylül döneminde yapılan işkencelerle ilgili yürütülen soruşturma kapsamında, savcılığa şikayetçi oldukları dönemin sıkıyönetim ve ordu komutanları, valileri, emniyet müdürleri ve MİT görevlilerinin listesini vermişti.

İşkenceci listesinde dikkat çeken isimler

- Mehmet Ağar

- Cevdet Saral

- Vecdi Gönül

- Fahri Görgülü

- Sabahattin Çakmakoğlu

- Hüseyin Çapkın

- Ünal Erkan

- Nuri Esirgen

- Eşref Akıncı

- Adnan Ersöz

- İsmail Arar

- Naim Gelyani

- Arif Yüksel

- Kutlu Savaş

- Kamuran Gürün

- Tunca Toskay

- Raci Tetik

- Hıfzı Çubuklu

- Kemal Yazıcıoğlu

- Osman Ak

- İbrahim Dedeoğlu

- Cem Ersever

- Ercan Ersoy

- Tuğgeneral Hakkı Erkan

- Tuğgeneral İlhan Şenel

- Tuğgeneral Naci Torunay

- Tuğgeneral İsmet Onur

- Tümgeneral Muzaffer Başkaynak

- Nusret Demiral

- Üsteğmen Zafer Güder

- Adnan Gündüz

Ailelerin yazdığı ‘Çile Mektupları’

Federasyon, ayrıca “Çile Mektupları” adı altında bir araya getirdiği, çocuklarının izini bulmak, yaşadığından emin olmak, cezaevinde görüş yapmak amacıyla yetkili mercilere başvuran, mektupları ve dilekçeleri, ailelerin yazdıkları mektupları kitaplaştımak için hazırlık yapıyor.