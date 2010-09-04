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Yaşam

''12 EYLÜL UTANÇ MÜZESİ'' AÇILDI ANKARA (A.A)

04 Eylül 2010 00:24

-''12 EYLÜL UTANÇ MÜZESİ'' AÇILDI ANKARA (A.A) - 03.09.2010 - Devrimci 78'liler Federasyonu 1980 darbesiyle yaşananların sergilendiği ''12 Eylül Utanç Müzesi''ni açtı. Çankaya Belediyesine ait Çağdaş Sanatlar Merkezi'ndeki açılışa Çankaya Belediye Başkanı Bülent Tanık ve çok sayıda 78'liler derneği üyesi katıldı.  Ankara 78'liler Derneği Başkanı Hüseyin Esentürk, 12 Eylül tanıklarının tanıklığını kayıt altına almak için böyle bir müze açtıklarını belirterek, ''12 Eylül karınlığına karşı duranların türküsünü söyleyeceğiz'' dedi. Çankaya Belediye Başkanı Bülent Tanık da Türkiye'de sağcının da solcunun da 12 Eylül Anayasası'nı lanetlediğini belirterek, Türkiye'de yaşananların nedeninin 1982 Anayasası olduğunu söyledi. Konuşmalardan sonra ''12 Eylül Utanç Müzesi''nin açılışı yapıldı. Müzede 1980 olaylarında cezaevine girenlerin, hayatlarını kaybedenlerin isimleri, hayat hikayeleri, mektupları ve fotoğrafları yer alıyor. Çağdaş Sanatlar Merkezinin girişine temsili olarak darağacı kuruldu. Müzenin bir bölümünde de işkence aletleri yer alıyor. 15 Eylül tarihine kadar açık kalacak müze daha sonra diğer illeri gezecek.

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