12 Eylül'den sonra Sıkıyönetim Kanunu ile üniversiteden atılan ilk bilim insanı Prof. Dr. Tuncer Bulutay son yolculuğuna uğurlandı

Türkiye’de iktisat biliminin gelişimine katkısı olan, 12 Eylül darbesinin ardından 1402 sayılı Sıkıyönetim Yasasına dayanılarak üniversiteden atılan ilk bilim insanı olan Prof. Dr. Tuncer Bulutay Kocatepe Camii'nde kılınan cenaze namazının ardından son yolculuğuna uğurlandı.

Ekonometri ve genel denge kuramı üzerine yaptığı çalışmalarla bilinen Prof. Dr. Tuncer Bulutay, 88 yaşında dün yaşamını yitirdi. Bulutay, bugün Ankara Kocatepe Camii'nde öğle namazının ardından kılınan cenaze namazıyla son yolculuğuna uğurlandı.

Cenaze törenine; Bulutay'ın kız kardeşi Birgül Somel, yeğenleri, öğrencileri, sevenleriyle birlikte CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu, eski Başbakan Yardımcısı Murat Karayalçın, CHP Genel Başkan Yardımcısı Bülent Kuşoğlu, CHP İstanbul Milletvekili Akif Hamzaçebi, CHP Ankara İl Başkanı Ali Hikmet Akıllı da katıldı.

Tuncer Bulutay kimdir?

Ekonometri ve genel denge kuramı konularındaki çalışmalarıyla tanına Prof. Tuncer Bulutay 1934 yılında Trabzon’da doğdu. 1957’de Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi’nden mezun olduktan sonra aynı yıl İktisat ve Maliye Kürsüsü’ne asistan oldu.

Şubat 1983’te 1402 sayılı sıkıyönetim yasası uyarınca öğretim üyeliği görevine son verildi.

Ekonometri ve genel denge kuramı konularındaki kitapları bu alanlarsa Türkiye’de yayımlanan ilk yapıtlardır.

2017 yılında Mülkiye Büyük Ödülü, Prof. Tuncer Bulutay’a verilmişti.

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