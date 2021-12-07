12 Eylül darbesinden sonra Sıkıyönetim Kanunu ile üniversiteden atılan ilk bilim insanı Prof. Dr. Tuncer Bulutay yaşamını yitirdi

Türkiye’de iktisat biliminin gelişimine katkısı olan, 12 Eylül darbesinin ardından 1402 sayılı Sıkıyönetim Yasasına dayanılarak üniversiteden atılan ilk bilim insanı olan Prof. Dr. Tuncer Bulutay yaşamını yitirdi.

Bulutay için yarın (8 Aralık) saat 10.00'da Mülkiye Kültür Merkezi’nde tören düzenlenecek. Törenin ardından öğle namazını müteakip Kocatepe Camii’nde cenaze namazı kılınacak.

Mülkiyeliler Birliği Twitter hesabından Bulutay'ın ardından, "Ömrünü bilime ve Fakültesi’ne adamış, 12 Eylül darbecilerinin Fakültemizden 1402 sayılı kanunla uzaklaştırdığı öğretim üyelerimiz arasında sarı zarfı ilk alan, sevgili hocamız Prof. Dr. Tuncer Bulutay’ı kaybetmenin derin üzüntüsü içerisindeyiz. Hocamıza 8 Aralık 2021 Çarşamba günü saat 10:00’da Mülkiye Kültür Merkezi’nde gerçekleştirilecek tören ile veda edeceğiz. Törenin ardından öğle namazını müteakip Kocatepe Camii’nde cenaze namazı kılınacaktır." paylaşımı yapıldı.

Tuncer Bulutay kimdir?

Ekonometri ve genel denge kuramı konularındaki çalışmalarıyla tanına Prof. Tuncer Bulutay 1934 yılında Trabzon’da doğdu. 1957’de Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi’nden mezun olduktan sonra aynı yıl İktisat ve Maliye Kürsüsü’ne asistan oldu.

Şubat 1983’te 1402 sayılı sıkıyönetim yasası uyarınca öğretim üyeliği görevine son verildi.

Ekonometri ve genel denge kuramı konularındaki kitapları bu alanlarsa Türkiye’de yayımlanan ilk yapıtlardır.

2017 yılında Mülkiye Büyük Ödülü, Prof. Tuncer Bulutay’a verilmişti