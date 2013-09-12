12. Defne Türk-Yunan Festivali başlıyor

Çanakkale’ye bağlı Gökçeada (İmroz) ile Aleksandrapoli’ye bağlı Samotraki (Semadirek) adaları arasında gerçekleştirilecek olan 12. Defne Türk-Yunan Dostluk Festivali 13 Eylül Cuma günü başlıyor.

Merkezi İstanbul’da bulunan Defne ve merkezi Atina’da bulunan Dafni dernekleri tarafından organize edilen; Gökçeada Belediyesi, Samotraki Belediyesi, Rumvader tarafından desteklenen festivalin bu yılki teması Yunanistan ve Türkiye haklarının ortak yaşam alanı olan Ege Denizi’ndeki kirlenmeye dikkat çekmek amacıyla “Temiz Deniz” olarak belirlendi.

Çeşitli müzik ve dans etkinliklerinin, sergilerin yapılacağı, panellerin gerçekleştirileceği festivalde “Barışa Kurulan Sofra”yla iki ülke halkının ortak lezzeti Türkiye ve Yunanistan’dan gelen katılımcılar tarafından hep birlikte pişirilecek, tadılacak. Ayrıca çocuklara dönük çevre atölyesi kurulacak. Bölgenin ortak ürünü asma fidanlarıyla yapılacak enstalasyonlar iki yakada da kalıcı plastik sanatlar projeleri olacak.

Gökçeada’nın ve Samotraki’nin doğal ve organik ürünlerinin, tarihi ve turistlik değerlerinin de tanıtılacağı festivale iki yakadan ünlü gurmeler katılıyor. Sanatçıların, gazetecilerin, bilim insanlarının, mimarların, yazarların, diplomatların, akademisyenlerin ve basın mensuplarının katılacağı bu festivalin yeni turizm destinasyonları yaratması amaçlanıyor.

Bugüne kadar Türkiye ve Yunanistan’ın Bozcaada, Asos, Aleksandrapolis, Midilli, İzmir, Selanik, Pamukkale, Samos, Antalya, Rodos, Aydın, Fourni, Kavala, Kapadokya, Ksanti, Prens Adaları gibi yerleşim yerlerinde; Avrupa’nın Strasbourg ve Stutgart kentlerinde gerçekleştiren festivallerle ilgili olarak Defne Derneği’nden yapılan açıklamada şu görüşler dile getirildi:

“Bu yıl da 13-15 Eylül 2013 tarihleri arasında iki ülkenin Defneleri koynunda yaşadıkları Ege’nin aşkına “Temiz Deniz” diyecekler Samotraki’de ve Gökçeada’da. Çünkü Ege’nin iki yakasında kurulu Defne Dafni derneklerinin üyeleri için olduğu gibi tüm Yunanistan ve Türkiye halklarının ortak yaşam alanı Ege Denizi. Batı kültürlerinin ilham kaynağı olan Ege Denizi, 20 milyon nüfusa eşdeğer bir kirlenme yüküyle karşı karşıya. Amacımız; tarihi ve kültürel değerleri, doğal yaşam zenginliği ile dünyanın çok önemli bir parçası olan Ege’yi; iki yakanın insanları için bugün daha yaşanır hale getirmek, gelecek kuşaklara da korunmuş, temiz, kalkınmada sürdürülebilirlik hedefini gerçekleştirerek bırakmak.”

Ege'nin iki eşsiz adasını; Samotraki’yi ve Gökçeada’yı “Buluşma Noktası” olarak seçen Türkiyeli ve Yunanistanlı Defneler 12. Defne Dostluk Festivali için İstanbul’dan, Atina’dan, Çanakkale’den, Selanik’ten, Aleksandrapoli’den Samotraki ve Gökçeada’ya doğru yola çıkacaklar.