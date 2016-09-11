T24 LogoT24 Logo
Yaşam

12 başarılı isim uykuya dalmadan önce ne yapıyor?

American Express'in CEO'su Kenneth Chenault, gece yatmadan önce bir sonraki gün tamamlamak istediği 3 şeyi yazdığını söylüyor

11 Eylül 2016 00:26

Aralarında ABD Başkanı Barack Obama, Microsoft'un kurucusu Bill Gates, Yazar Stephen King, ABD'nin kurucuları arasında yer alan mucit Benjamin Franklin ve 2. Dünya Savaşı'na damgasını vuran İngiltere Başbakanı Winston Churchill'in de bulunduğu 12 başarılı ismin uykuya dalmadan önce neler yaptıkları yazıldı.

Business Insider adlı sitenin yazdığı habere göre, bu 12 başarılı ismin yatağa girmeden önce yaptığı ritüeller şöyle:

 

Barack Obama

 

ABD Başkanı Obama, kendini "gece kuşu" olarak tanımlıyor. Akşam yemeğinden sonra vaktini çocukları ile geçiriyor. Onlar 20:30'da yattıktan sonra 23.30'a kadar brifingleri okuyor ya da yazması gerekenleri yazıyor. Saat 00.30 civarında ise yatıyor.

 

Bill Gates

 

Microsoft'un kurucusu Bill Gates, neredeyse her gece 1 saat okuduğunu söylüyor.

 

Sheryl Sandberg

 

Facebook'un CEO'su Sheryl Sandberg, yatmadan önce e­postalarını kontrol edip, mutlaka cep telefonunu kapatıyor. Kalktıktan sonra da ilk iş e­postalarını kontrol etmek.

 

Arianna Huffington

 

Huffington Post'un kurucusu Arianna HuffingtoniPads, Kindles, laptop gibi elektronik cihazlarda okunan kitap yerine "gerçek" kitap okumayı sevdiğini söylüyor.

 

Stephen King

 

Yazar Stephen King, dişlerini fırçalayıp ellerini yıkıyor. Ellerini neden yıkayıp yatağa girdiğini kendisinin de bilmediğini belirten ünlü yazar, yastıkların aynı tarafa baktığına ve yastık kılıflarının açık taraflarının kendinden uzak tarafta olması gerektiğine dikkat ettiğini söylüyor.

 

Keval Desai

 

Daha önce Google'da ürün direktörlüğü yapan Keval Desai, konsantre olabilmek için gece çalıştığını söylüyor.

 

Kate White

 

Cosmopolitan dergisinin eski genel yayın yönetmeni Kate White, dergi ile ilgili yazıları ve kişisel blog sayfasını gece yazmaktan hoşlandığını söylüyor. White, uyuyakalmamak için ise mutfakta ayakta durarak yazdığını belirtiyor.

 

Michael Lewis

 

Yazar ve finans muhabiri Michael Lewis, saat 19.00­ 4.00 arası çalışmayı tercih ettiğini söylüyor.

 

Kenneth Chenault

 

American Express'in CEO'su Kenneth Chenaultgece yatmadan önce bir sonraki gün tamamlamak istediği 3 şeyi yazdığını söylüyor.

 

Joel Gascoigne

 

Buffer'ın CEO'su Joel Gascoigne, yatmadan önce her gece 20 dakika yürüdüğünü söylüyor.

 

Benjamin Franklin

 

ABD'nin kurucuları arasında yer alan mucit Benjamin Franklin, her gece kendine aynı soruyu sorduğunu söylemiş: "Bugün faydalı olacak ne yaptım?"

 

Winston Churchill

 

2. Dünya Savaşı sırasında İngiltere Başbakanlığı yapan Winston Churchill, saat 17.00 civarında viskisoda içiyor ve ardından kısa bir şekerleme yapıyordu. Saat 8'de akşam yemeği yiyen Churchill, geç saatlare kadar çalışıyormuş.

 

 

 

 

 

ETİKETLER

Barack Obama12 başarılı isimuyumadan önce ne yapıyorlarBill Gatesbaşarının sırrınasıl

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya’da siyasi reform: İktidar yeniden yapılandırılıyor...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Cem Yılmaz T24'te: Türkiye’de kutuplaşma olduğunu düşünmüyorum, biraz da üzülelim,...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Erdoğan tam 2 saat 7 dakika konuştu: Alkış gelmiyor......

Kılıçdaroğlu'nun sözlerine "Alçak, geri zekalı" diyen Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Küçükyılmaz, hakaret...

YSK, seçime girebilecek 15 partiyi açıkladı; Gelecek Partisi listede yok...

Erdoğan'dan İmamoğlu'nun verdiği mektuba ilişkin açıklama: İçinde bahsedilenden daha farklı...

İşte Ricardo Rodriguez'in Fenerbahçe'ye maliyeti...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24