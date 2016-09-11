12 başarılı isim uykuya dalmadan önce ne yapıyor?

Aralarında ABD Başkanı Barack Obama, Microsoft'un kurucusu Bill Gates, Yazar Stephen King, ABD'nin kurucuları arasında yer alan mucit Benjamin Franklin ve 2. Dünya Savaşı'na damgasını vuran İngiltere Başbakanı Winston Churchill'in de bulunduğu 12 başarılı ismin uykuya dalmadan önce neler yaptıkları yazıldı.

Business Insider adlı sitenin yazdığı habere göre, bu 12 başarılı ismin yatağa girmeden önce yaptığı ritüeller şöyle:

Barack Obama

ABD Başkanı Obama, kendini "gece kuşu" olarak tanımlıyor. Akşam yemeğinden sonra vaktini çocukları ile geçiriyor. Onlar 20:30'da yattıktan sonra 23.30'a kadar brifingleri okuyor ya da yazması gerekenleri yazıyor. Saat 00.30 civarında ise yatıyor.

Bill Gates

Microsoft'un kurucusu Bill Gates, neredeyse her gece 1 saat okuduğunu söylüyor.

Sheryl Sandberg

Facebook'un CEO'su Sheryl Sandberg, yatmadan önce e­postalarını kontrol edip, mutlaka cep telefonunu kapatıyor. Kalktıktan sonra da ilk iş e­postalarını kontrol etmek.

Arianna Huffington

Huffington Post'un kurucusu Arianna Huffington, iPads, Kindles, laptop gibi elektronik cihazlarda okunan kitap yerine "gerçek" kitap okumayı sevdiğini söylüyor.

Stephen King

Yazar Stephen King, dişlerini fırçalayıp ellerini yıkıyor. Ellerini neden yıkayıp yatağa girdiğini kendisinin de bilmediğini belirten ünlü yazar, yastıkların aynı tarafa baktığına ve yastık kılıflarının açık taraflarının kendinden uzak tarafta olması gerektiğine dikkat ettiğini söylüyor.

Keval Desai

Daha önce Google'da ürün direktörlüğü yapan Keval Desai, konsantre olabilmek için gece çalıştığını söylüyor.

Kate White

Cosmopolitan dergisinin eski genel yayın yönetmeni Kate White, dergi ile ilgili yazıları ve kişisel blog sayfasını gece yazmaktan hoşlandığını söylüyor. White, uyuyakalmamak için ise mutfakta ayakta durarak yazdığını belirtiyor.

Michael Lewis

Yazar ve finans muhabiri Michael Lewis, saat 19.00­ 4.00 arası çalışmayı tercih ettiğini söylüyor.

Kenneth Chenault

American Express'in CEO'su Kenneth Chenault, gece yatmadan önce bir sonraki gün tamamlamak istediği 3 şeyi yazdığını söylüyor.

Joel Gascoigne

Buffer'ın CEO'su Joel Gascoigne, yatmadan önce her gece 20 dakika yürüdüğünü söylüyor.

Benjamin Franklin

ABD'nin kurucuları arasında yer alan mucit Benjamin Franklin, her gece kendine aynı soruyu sorduğunu söylemiş: "Bugün faydalı olacak ne yaptım?"

Winston Churchill

2. Dünya Savaşı sırasında İngiltere Başbakanlığı yapan Winston Churchill, saat 17.00 civarında viskisoda içiyor ve ardından kısa bir şekerleme yapıyordu. Saat 8'de akşam yemeği yiyen Churchill, geç saatlare kadar çalışıyormuş.