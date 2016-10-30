"12 Adalar böyle kaybedilmedi!"

Çoğunluğunun tiyatro oyuncularının oluşturduğu ve tarihteki olayları eğlenceli dille bugüne uyarlayan Tarihsel Parodi Kolektifi (TAPA), Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın "Lozan hezimettir" sözünün ardından gündeme gelen 12 Adalar ile ilgili bir video hazırladı. Erdoğan'ın sözlerinin ardından hükümete yakın köşe yazarları ile Sözcü gazetesi yazarları arasında devam eden, son olarak Yunanistan Başbakanı Aleksis Çipras'ın da katıldığı "12 Adalar nasıl kaybedildi" tartışmasına "Böyle kaybedilmedi" cevabını veren TAPA '12 Adalar (Uşi Antlaşması)' isimli videosunu yayımladı.

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TAPA'nın videosu şöyle:

"Tarih ders kitaplarında ve ansiklopedilerde tarihin seyrini değiştiren büyük olayların birkaç cümleye indirgenmiş ve toplum hafızasında yer etmiş basit açıklamaları parodilerimizde ana malzemeyi oluşturuyor" diyerek oluşumu ifade eden TAPA "Aslında biz en çok 'önemli tarihsel olayların aktörlerinin de insan olduğu ve onların da bizim bugün yaşadığımız çelişkileri, sıkıntıları, heyecanı ve coşkuyu aynı şekilde yaşıyor olma ihtimallerinden' bahsediyoruz yalnızca..." açıklamasını yaptı.