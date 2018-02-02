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Yaşam

116 günlük susuzluk mahkeme kararıyla bitti

HES karşıtı Tuğba Günal ve Birhan Erkutlu çiftinin HES şirketi tarafından kesilen suyu bugün yeniden bağlandı

02 Şubat 2018 20:52

Antalya’nın Kumluca ilçesindeki Alakır Vadisi’nde, HES’lere karşı verdikleri mücadeleyle tanınan ve toprak evlerinin hemen yanındaki arazi kazılıp, yer altı su kaynağı HES şirketi tarafından kesilen Tuğba Günal ve Birhan Erkutlu, 116 gün sonra mahkeme kararıyla sularına kavuştu.

Yeraltı suyunun yönü değiştirildi

Alakır Nehri’nin bulunduğu, 15 yıl önce Kuzca Mahallesi’ne yerleşen Tuğba Günal ve Birhan Erkutlu, yıllardır HES’lere karşı verdikleri mücadeleyle tanınıyor. Çift, yaklaşık 15 yıl önce İstanbul’daki yaşamlarını bırakıp, Alakır Vadisi’nde nehre yakın bir arazi satın aldı. Önce çadırda yaşayan çift, daha toprak ev yaptı.

Çiftin, arazilerinin yanındaki arazi, “Metamar- Dedegöl” enerji şirketinin şantiye şefi tarafından satın alındı. Çiftin arazisine yeraltından giden su kaynağı, kepçeyle kazılarak, yönü değiştirildi.

Bidonlarla su taşıyorlardı

Suyun kesilmesi üzerine Tuğba Günal ve Birhan Erkutlu, 116 gündür 200 metre uzaklıktaki Alakır Nehri’nden bidonlarla su taşıdılar. Çift, Kumluca 2’nci Asliye Hukuk Mahkemesi’ne ihtiyati tedbir talebiyle “suya el atmanın önlenmesi” suçlamasıyla dava açtı.

Mahkeme heyeti, verdiği ara kararda, doğal kaynak suyunun bulunduğu çeşmeden tedbiren boru hattı geçirilerek, su ihtiyacının karşılanmasına karar verdi. Heyet, bu konuda da icra müdürlüğünü görevlendirdi. Mahkeme kararı doğrultusunda çifte, bugünden itibaren su verilmeye başlandı.

"Dava sonunda adaletin yerini bulacağına inanıyoruz"

Bu süreçte kendilerine destek verenlere teşekkür eden çift, sosyal medyadan yaptıkları açıklamada, “Mahkemenin aldığı bu ara karar ile birlikte 116 gün sonra suyumuza kavuşmuş olduk. Hukuki süreç devam edecek. Davanın sonunda da adaletin nihai olarak yerini bulacağına ve bizi susuz bırakmayacağına inanıyoruz” ifadelerini kullandılar.

Mahkeme masrafları için tuval satışı

Birhan Erkutlu, davanın masrafını karşılayabilmek için 1999 yılında yaptığı “Binyılın Son Tuvalleri” serisinden, “Çölde” isimli çalışmasını sattığını ve “Sirk” adlı çalışmasını da satışa çıkardığını söyledi.

Erkutlu, “HES’lere karşı açtığımız davaların masraflarını oluşturduğumuz Alakır’ın Sesi müzik albümleri ile karşılamıştık. Nehri korumaya aldırıp o bölgede planlanan 2 HES’i iptal ettirdik. Şimdi de kendi suyumuzu HES’çilerden geri almak için resim çalışmalarımızı satıyoruz” dedi. (DHA)

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