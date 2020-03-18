114 Koronavirüs vakasının görüldüğü Rusya, Çin gibi prefabrik hastane inşaatına başladı

Yeni tip Koronavirüs (Kovid-19) vaka sayısının 110'u aştığı Rusya, salgının ortaya çıktığı Çin gibi hızla prefabrik hastaneler kurmaya başladı.

L'Obs'nin aktardığına göre, Rusya, yalnızca Koronavirüs hastalarının tedavi göreceği prefabrik hastanelerin inşa sürecine başladı. 500 yataklı ve solunum cihazlı olması öngörülen hastanenin Moskova merkezinin güneybatısında 43 hektarlık bir alanda olacağı belirtildi. Hastanenin maliyetinin 105 milyar Euro tutacağı tahmin ediliyor.

Yeni tip Koronavirüs'ün ilk kez görüldüğü Çin'in Vuhan kentinde Şubat ayının başında 10 gün içinde prefabrik hastaneler inşa edilmişti.