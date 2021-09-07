113 gündür grev yapan işçiler: Bel Karper, 25 ülkede faaliyet gösteriyor, Türkiye haricinde sendikalı olmayan yer yok

Tekirdağ’ın Çorlu ilçesinde, TİS hakları için 113 gündür grev yapan Bel Karper Gıda Fabrikası işçileri, fabrikaya dışarıdan yeni işçi getirilmesine tepki gösterdi. Fabrikanın 19 yıllık çalışanı Sami Can, “Kamuoyuna, emekçilere, Çalışma Bakanlığı ve hükümetimize sesleniyoruz. Yargıtay’ın vermiş olduğu kararın arkasında kim duracak? Biz kime sesimizi duyuracağız” dedi.

Tekirdağ Çorlu’daki Bel Karper Gıda Fabrikası işçileri, üyesi oldukları Tek Gıda-İş Sendikası’nın yetki almasına rağmen fabrikanın toplu iş sözleşmesi için masaya oturmaması ve sendika temsilcisini işten çıkartması üzerine 17 Mayıs'ta greve gitti. Grevde 113 günü geride bırakan işçiler, fabrikanın grev kırıcılığı yaptığını öne sürdü. İşçiler, fabrikaya yeni işçi getirilmesinin hukuksuz olduğuna vurgu yaptı.

“Bel Karper firması çalışanları Türkiye hariç her yerde örgütlü”

Tek Gıda İş Sendikası Örgütlenme Uzmanı Yunus Durdu, “Bel Karper işvereni, dünyanın 25 ülkesinde faaliyet gösteriyor. Buralarda 17 bin çalışanı var. Türkiye haricinde sendikalı olmayan yer yok ama Türkiye’de yasaların esnekliği ve Çalışma Bakanlığı’nın kendi yasalarına sahip çıkmaması nedeniyle yabancı sermaye, burada Türk işçilerinin hak ve hukukuna saygı duymadığı gibi hukuku da çiğnemekten geri kalmıyor” dedi.

“Biz hakkımızı nerede arayacağız”

14 yıldır Bel Karper’de makine operatörlüğü yapan Engin Arslan, ‘iş yerine giriş çıkışı engelledikleri’ gerekçesiyle kendilerine 12 bin 804 lira ceza kesildiğini anımsattı. Arslan, şöyle konuştu:

“İş akdi askıda olan arkadaşlarımızı işten çıkartarak yerine kaçak işçi almaya başladı. Bunları Çalışma Bakanlığı’na bildirdik, fakat kanun tanımaz Bel Karper firması Çalışma Bakanlığı’nın verdiği yetkiyi tanımamaktadır. ‘Ben kaçak işçiyi alırım’ diyor. Her gün servisleri kontrol ettiğimizde kaçak işçi geldiğini görmekteyiz. Biz burada hakkımızı ararken Çorlu Kaymakamı ve Çorlu Jandarma Komutanlığı, 12 bin 804 lira ceza kesmektedir. Fakat biz hakkımızı nerede arayacağız ve bu olaya kim dur diyecek?”

“Bu işe çözüm bulunmasını istiyoruz”

Güler Yıldız ise “İŞKUR’dan tespit ettik ama hala inat ediyorlar, işçileri içeriye sokmaya çalışıyorlar. Kaçak işçi olan servislerin hiçbirini içeriye almıyoruz, hala bekleniyor. Jandarma ve Kaymakam tarafından da 12 bin 804 lira ceza yazılıyor her gün. Biz bu işe çözüm bulunmasını istiyoruz” diye konuştu.

“Biz yasa dışı hiçbir iş yapmıyoruz”

Firmanın hukuka uygun davranması gerektiğini belirten işçi Sami Can, şöyle konuştu:

“Biz yasa dışı hiçbir iş yapmıyoruz ama şu anda burada grevde olan arkadaşlarımızın yerine işveren vekillerinin grev kırıcılığı yaparak, iş akdini feshederek başka işçiler getirmeye çalışıyor. Grevdeki işçinin yerine işçi alınmaz. Grevdeki işçinin iş hakkı askıdadır. Kamuoyuna, emekçilere, Çalışma Bakanlığı ve hükûmetimize sesleniyoruz. Yargıtay’ın vermiş olduğu kararın arkasında kim duracak? Biz burada kaçak işçileri tespit ediyoruz. Servislerin bazıları içeri giriyor, içerisinde kaçak işçi olan servisleri bildiriyoruz, tutanak tutturuyoruz. Kaymakam ve Jandarma ile burada tutanak tutuldu. Aynı şeyler yine devam etmektedir. Biz kime sesimizi duyuracağız? Biz neden buradayız? Biz 113 gündür burada grevdeyiz.”

Ne olmuştu

Tek Gıda İş Sendikası, Fransız gıda firması Bel Karper’de çoğunluk sağlayarak yetki almıştı. Ancak firma, toplu iş sözleşmesi için masaya oturmayarak sendika temsilcisini Kod-29’la işten çıkarmıştı. İşçiler, 17 Mayıs’ta alınan kararla iş bırakmıştı.