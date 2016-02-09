T24 LogoT24 Logo
Gündem

1128 imza kıyımı: Nişantaşı Üniversitesi 6 akademisyenin işine son verdi!

Sözleşmeleri feshedilenler arasında profesör ve bölüm başkanları da var

09 Şubat 2016 14:44

Nişantaşı Üniversitesi, Güneydoğu'da yaşanan sokağa çıkma yasakları ve çatışma ortamı neticesinde yaşanan hak ihlallerine ilişkin “Bu Suça Ortak Olmayacağız” başlıklı bildiriyi imzalayan altı akademisyenin sözleşmelerini feshetti. Sözleşmeleri feshedilenler arasında Yönetim, Bilişim Sistemleri ile Sosyoloji Bölümü başkanları da bulunuyor.

Görevine son verilen altı akademisyenin isimleri şöyle:

Yrd. Doç. Dr. Nil Mutluer (Sosyoloji Bölüm Başkanı ) 
Yrd. Doç. Dr. Dilşa Deniz (Sosyoloji Bölümü)
Prof. Dr. Melih Kırlıdoğ (Yön., Bilişim Sistemleri Bölüm Başkanı)
Prof. Dr. Selim Eyüpoğlu (Sinema Televizyon Bölümü) 
Yrd. Doç. Dr. Muzaffer Kaya (Sosyal Hizmetler Bölümü) 
Yrd. Doç. Dr. Çetin Gürer (Sosyoloji Bölümü)

Mütevelli Heyeti Başkanı Levent Uysal imzalı 8 Şubat tarihli tebligatta akademisyenlerin bildiriyi imzaladığı ve 7/a maddesi gerekçesiyle sözleşmenin tek taraflı feshedildiği belirtildi. Söz konusu maddenin ne olduğu belirtilmedi. 

ETİKETLER

akademisyen1128güneydoğuoperasyonbildiribu suça ortak olmayacağızhabernişantaşı üniversitesi

İlgili Haberler

Sınavda Öcalan'ı sorduğu için terör propagandasından 7 yıl hapsi istenen akademisyen beraat etti

Barış Ünlü: Yeterince hasar verildi...

Ankara Üniversitesi, bildiriye imza atan 121 akademisyen hakkında soruşturma başlattı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 1128 akademisyen için "aydın müsveddeleri" demişti

Akademisyenler için yeni savunma rehberi: Soruşturmalarda illiyet bağı yok, suçlardan 'seçmece' yapacaklar

''Akademisyenlerin bilim, siyasetin yanı sıra özel hayat hak ve özgürlükleri ihlal edildi''

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya lideri Putin’le görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan Libya’da frene bastı...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Deve krizi: Her şey Avustralya'ya 24 deve getirilmesiyle başladı...

Sabah yazarından ‘bekârlık’ vergisi önerisi: Çocuk yapma, kedi sev, dizi...

Hakan Şükür ABD'de Uber şoförü oldu ...

Şarkıcı Akon resmi olarak kendi şehrini kurdu; para birimi 'Akoin'...

5 belediye başkanı AKP'ye katıldı...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24