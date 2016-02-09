1128 imza kıyımı: Nişantaşı Üniversitesi 6 akademisyenin işine son verdi!

Nişantaşı Üniversitesi, Güneydoğu'da yaşanan sokağa çıkma yasakları ve çatışma ortamı neticesinde yaşanan hak ihlallerine ilişkin “Bu Suça Ortak Olmayacağız” başlıklı bildiriyi imzalayan altı akademisyenin sözleşmelerini feshetti. Sözleşmeleri feshedilenler arasında Yönetim, Bilişim Sistemleri ile Sosyoloji Bölümü başkanları da bulunuyor.

Görevine son verilen altı akademisyenin isimleri şöyle:

Yrd. Doç. Dr. Nil Mutluer (Sosyoloji Bölüm Başkanı )

Yrd. Doç. Dr. Dilşa Deniz (Sosyoloji Bölümü)

Prof. Dr. Melih Kırlıdoğ (Yön., Bilişim Sistemleri Bölüm Başkanı)

Prof. Dr. Selim Eyüpoğlu (Sinema Televizyon Bölümü)

Yrd. Doç. Dr. Muzaffer Kaya (Sosyal Hizmetler Bölümü)

Yrd. Doç. Dr. Çetin Gürer (Sosyoloji Bölümü)

Mütevelli Heyeti Başkanı Levent Uysal imzalı 8 Şubat tarihli tebligatta akademisyenlerin bildiriyi imzaladığı ve 7/a maddesi gerekçesiyle sözleşmenin tek taraflı feshedildiği belirtildi. Söz konusu maddenin ne olduğu belirtilmedi.