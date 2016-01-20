1128 Almanyalı akademisyenden 1128 imzalı bildiriye destek

Almanya üniversitelerinden 1128 akademisyen, Türkiye'deki 1128 imzalı "Bu suça ortak olmayacağız" bildirisine destek verdi. "Türkiye'deki gelişmelerden tedirginiz ve korkuyoruz" vurgusu taşıyan metinde AB ve Alman yetkililerden "Kürt meselesinin çözümü için baskı yapılması" istendi.

Radikal'de yer alan habere göre; sembolik olarak "Alman üniversitelerinden de 1128 imza" vurgusuyla başlayan kampanya, şimdiden 1500’e yakın destek buldu. Bildiride, akademisyenlere baskının yanı sıra, AB ve Almanya’ya akademik ve siyasal özgürlükler üzerindeki baskılara son verilmesi, tutuklu tüm gazetecilerin serbest bırakılması konularında Türkiye’ye baskı yapma çağrısı da yapılıyor.

Almanya üniversitelerindeki ‘1128 akademisyen’den açıklama ve çağrı şöyle:

“Kürt meselesinin barışçıl yollardan çözümünü ve Türkiye’de barış çağrısında bulunan akademisyenlere baskıların durdurulmasını istiyoruz!

Almanya üniversiteleri ve yüksek okullarından akademisyenler olarak daha şimdiden çok sayıda sivilin hayatına mal olan ve Kürt şehirlerini Suriye’dekine benzer şekilde harabeye çeviren Türkiye’deki gelişmelerden tedirginiz ve korkuyoruz.

Türk hükümetini görüşme masasına geri dönmeye davet eden ve çatışmanın barışçıl çözümünü isteyen ‘Barış İçin Akademisyenler’in çağrısını destekliyoruz.

Aynı zamanda Judit Butler ve Noam Chomsky gibi dünyaca tanınan bilim insanlarının da desteklediği 1128 ‘Barış Akademisyen’iyle dayanışma içinde olduğumuzu vurguluyoruz. Çağrıyı imzalayanları cumhurbaşkanı Erdoğan ‘hain’ ilan etti, YÖK baskılara başladı. Savcılar soruşturma açtı, gözaltılar yaşandı ve kimi meslektaşlarımız işinden uzaklaştırıldı.

Geniş bir milliyetçi kriminal ağa sahip ve organize suç örgütü oluşturmaktan ve çeşitli suçlardan sabıkalı Sedat Peker bugün yeniden faaliyette. Sonuçlarından korkmadan ve kovuşturulmaksızın akdemisyenleri, ‘oluk oluk kanlarını akıtıp kanlarında duş almakla’ tehdit ediyor. Türk makamlarının bilim insanlarına karşı bu tür korkutma ve tehditlere karşı hareket etmemesi, anlaşılabilir ve kavranılabilir değildir.

Araştırma ve öğretimin özgürlüğüne bağlı bizler açısından insanların barış içinde bir arada yaşamasına çabalamak ve barış için çözüm yolları göstermek, bilimin görevidir. Bilim halkların barışçıl yaşamına da hizmet eder. Kürt halkına karşı savaş devam ettiği, muhalefet suskun hale getirildiği, medya korkutulduğu ve akademisyenlere baskı yapıldığı sürece, bizim için Türkiye’deki üniversitelerle ortak çalışmak ve işbirliği yapmak imkansız hale getirilmektedir.

Özellikle İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi ve Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesine bağlı olduklarını söyleyen Federal Almanya Hükümeti ve Avrupa Birliği’nden yetkililere sesleniyoruz: Her fırsatta Kürt meselesinin barışcıl yollardan çözümü için çalışınız, baskılara karşı açık pozisyon alınız, bilimsel düşüncenin ve siyasi muhalefetin özgürlüğü için uğraşınız, akademisyenlere baskılara sessiz kalmayınız, kınayınız.

Türkiye’deki meslektaşlarımızı destekleyiniz! İmzanızla omuz veriniz, çağrıyı yayınız.”

İmzalayan akademisyenlerden bazıları şöyle:

Prof. Dr. Oskar Negt, Prof. Dr. Christine Huth-Hildebrandt, Prof. Dr. Gazi Çağlar, Prof. Dr. Eleonore von Oertzen, Prof. Dr. Paul Mecheril, Prof. Dr. Christine Morgenroth, Prof. Dr. Andreas Arndt, Prof. Dr. PeterSchrott, Prof. Dr. Alex Demirovic, Prof. Dr. Kirstin Selbmann-Lobbedey, Prof. Dr. Martin Carrier, Prof. Dr. Sabine Hark, Prof. Dr. Birgit Ammann, Prof. Dr. Werner Goldschmidt, Prof. Dr. Ethel Matalade Mazza, Prof. Dr. Wulf D. Hund, Prof. Dr. Cinur Ghaderi, Prof. Dr. Thomas Diez, Prof. Dr. Rainer Rilling, Prof. Dr. Andreas Eis, Prof. Dr. Heinz Lynen von Berg, Prof. Dr. Markus Schäffauer, Prof. Dr. GabrieleAbels, Ass. Prof. Nicholas Stang, Prof. Dr. Markus Wissen, Prof. Dr. Michi Knecht, Prof. Dr. Rudolf Leiprecht, Prof. Dr. Malte Hagener, Prof. Dr. Mari Mikkola, Prof. Dr. Hans Neumann, Prof. Dr. Albert Newen, Prof. Dr. Achim Schröder, Prof. Dr. Tobias Rosefeldt, Prof. Dr. Johannes Varwick, Prof. Dr. Ingrid Siebrecht, Prof. Dr. Brigitte Stolz-Willig, Prof. Dr. Julika Bürgin, Prof. Dr. Bernd Ladwig, Prof. Dr. Thomas Pleil, Prof. Dr. Josef Früchtl, Prof. Dr. Martin Nonhoff, Prof. Dr. Daniel Buhr, Prof. Dr. Johannes Angermuller, Prof. Dr. StefanTimmermanns, Prof. Dr. Wendy Shaw, Prof. Dr. Christina Müller, Prof. Dr. Margitta Kunert-Zier, Prof. Dr. Jan Distelmeyer, Prof. Dr. KatjaCrone, Prof. Dr. Max Welch Guerra, Prof. Dr. Eva Busch, Prof. Dr. JensEder, Prof. Dr. Sibylla Flügge, Prof. Dr. Christine Hanke, Prof. Dr. Andrea Muehlebach, Prof. Dr. Katharina Brizic, Prof. Dr. SusanneSpindler, Prof. Dr. Hans-Jürgen Bieling, Prof. Dr. Claudia Brunner, Prof. Dr. Bernd Belina, Prof. Dr. Jeanne Cortiel, Prof. Dr. Marie-LuiseAngerer, Prof. Dr. Angela Koch, Prof. Dr. Stephan Packard, Prof. Dr. Ulrike Bergermann, Prof. Anne Quirynen, Prof. Dr. Regina-MariaDackweiler, Prof. Dr. Helma Lutz, Prof. Dr. Evelyn Annuß, Prof. Dr. Roland Anhorn, Ass. Prof. Dr. Stefanie Hürtgen, Prof. Dr. Nicole Gölervon Ravensburg, Prof. Dr. Barbara Stauber, Prof. Dr. Jan Rehmann, Prof. Dr. Robin Celikates, Prof. Dr. Norman Paech, Prof. Dr. SteffenMartus, Prof. Dr. Michael Kämper-van den Boogaart, Prof. Dr. ClaritaMüller-Plantenberg, Prof. Dr. Joachim Hirsch, Prof. Dr. HermannFehrenbach, Prof. Dr. Klaus Schlichte, Prof. Dr. Peter Sedlmeier, Prof. Dr. Erika Schulze, Prof. Dr. Claudia Rademacher, Prof. Dr. JanHengstler, Prof. Dr. Jan Slaby, Prof. Dr. Dorothee Wieser, Prof. Dr. Gabriele Franger-Huhle, Prof. Dr. Sighard Neckel, Prof. Dr. GerhardSchulz, Prof. Dr. Joseph Vogl, Prof. Dr. Luciano Arcuri, Prof. Dr. Melanie Plößer, Prof. Dr. Christian Brütt, Prof. Dr. Matthias Thiemann, Prof. Dr. Eckhard Rohrmann, Prof. Dr. Timm Kunstreich, Prof. Dr. Frank Nonnenmacher, Prof. Dr. Ruth Großmaß, Prof. Dr. SusanneHeeg, Prof. Dr. Christoph K. Neumann, Prof. Dr. Tilman Lutz, Prof. Dr. Ulrich Schwarz, Prof. Dr. Hillmann, Prof. Dr. Harry Friebel, Prof. Dr. Angela Moré, Prof. Dr. Mihri Özdogan, Prof. Dr. Friedemann Vogel, Prof. Dr. Steffen Krämer, Prof.Dr. John Neelsen, Prof. Dr. CorneliaThiels, Prof. Dr. Peter Rödler, Prof. Dr. Margreth Lünenborg, Prof.Dr. med. Pierre Moubayed, Dr. Ece Gaffarogullari, Dr. Jürgen Ebert, Dr. Sabine Ritter, Dr. Ahmet Terkivatan, Dr. Claudia Krell, Dr. StefanHeinz, Dr. Bettina Lösch, Dr. Sebastian van der Linden, Dr. EvelyneSchmid, Dr. Kolja Lindner, Dr. Christiane Leidinger, Dr. Tatiana Faia, Dr. Frieder Vogelmann, Dr. Alfred Denker, Dr. Hilde Hoffmann, Dr. Christine Hoffmann, Dr. med. Akbr Barialai, Dr. Volker Klepp, Dr. JanHellmig, Dr.med. Fikret Yildiz, Dr. Andrea Plöger, Dr. Silja Klepp, Dr. Thương Việt Nguyễn, Dr. Anh Quan Nguyen, Dr. Christoph Schwarz, Dr. André Grahle, Dr. Gregor Kritidis, Dr. Gundula Ludwig, Dr. LuciaOliveri, Dr. Julia Müller, Dr. Luke Yates, Dr. Susanne Bachmann, Dr. Benedetta Gennaro, Dr. Wolfgang Kröck, Dr. Jan Lazardzig, Dr. Friedrich Arndt, Dr. Johan Hartle, Dr. Sara Torin, Dr. Michaela Ott, Dr. Drehli Andreas Robnik, Dr. Sruti Bala, Dr. Dorothea Bähr, Dr. Francesca Brencio, Dr. Thomas Nielebock, Dr. Andrea Lailach, Dr. Bernd Bösel, Dr. Sabine Bohne, Dr. Kai Dröge, PD Dr. Katrin Meyer, Dr. Claudia Olivier, Dr. Istemi Kuzu, Dr. Cornelia Kühn, Dr. Lebriz Erso, Dr. Susanna von Oertzen, Dr. Dagmar Comtesse, Dr. Larissa von Schwanenflügel, Dr. Daniel Ruprecht, PD Dr. Stephan Voswinkel, Dr. Ralf Hoffrogge, Dr. Ayse Turgul, Dr. Winfried Hildebrandt, Dr. Alice von Bieberstein, Dr. Safiye Yildiz, Dr. Sarah Schilliger, Dr. DenizNergiz, Dr. Emre Arslan, Dr. Philip Hogh, Dr. Lena Freimüller, Dr. Gerda Heck, Dr. Nanna Heidenreich, Dr. Marc Siegel, Dr. Bettina Paul, Dr. Melanie Weißenberg, Dr. Eva Hohenberger, Dr. Julia Büttner, Dr. Burak Copur, Dr. Lisa Herzog, Dr. Andrea Gabler, Dr. Ines Eichholz-Dündar, Dr. Tina Zintl, Dr. Daniela Kleinert, Dr. Angelika Nake, Dr. Helga Prignitz-Poda, Dr. Anne Unterwurzacher, Dr. Thomas Amrein, Dr. Gudrun Trautwein-Kalms, Dr. Christine Lopes, Dr. Harald Wolf, Dr. Rupert Kalkofen, Dr. Marie-Luise Winz, Dr. Henio Hoyo, Dr. EdithFriedl, Dr. Sonja Brentjes, Dr. Nele Reuleaux, Dr. Volkan Sakin, Dr. Sean Nowak, Dr. Sarah Mazouz, Dr. Eva Weber-Guskar, Dr. BrittaGrell, Dr. Hendrik Hegemann, Dr. Christina Stolte, Dr. ThomasGuthmann, PD Dr. Eva Kalny, Dr. Peter Karl Fleissner, Dr. TobiasBevc, Dr. Sven Steinacker, PD Dr. Johannes Maria Becker, Dr. AnnaNeubauer, Dr. Christopher Treiblmayr, Dr. Barbara U. 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