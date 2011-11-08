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Yaşam

11.11.11’de saat 11.11’de neler olacak

Cuma öğlene doğru sayıbilimsel açıdan ilginç bir an yaşanacak. Hem tarih hem saat 11’lerden oluşacak.

08 Kasım 2011 02:00



T24- Cuma öğlene doğru sayıbilimsel açıdan ilginç bir an yaşanacak. Hem tarih hem saat 11’lerden oluşacak. 11 Kasım 2011, saat 11’i 11 dakika, 11 saniye geçe takvim ve saatler 11.11.11, 11.11.11 olacak.


Milyonlarca insan belki de saatlerinde, dijital aletlerinde ve takvimlerinde yüzyılda bir olabilecek bu durum karşısında gözlerini bile kırpmayacak. Fakat sayıbilimciler, metafizikçiler, medyumlar ve müritleri, gizli güçlere inananlar ve komplo teoricileri; geniş çaplı bir insani uyanış, ahenkli bir çakışma, hatta yeni bir boyuta kapıların açılması için işaretler bekliyor olacak.


Bazıları ise bilinçte büyük değişimler olacağı tahmininde bulunuyor. Binlerce kişi 11.11.11 törenleri için toplanacak, danslar yapacak. Kimileri ise videolar çekecek. Facebook’ta bu tarih için sayfalar açıldı bile. 



Bilinçaltına giden sayı




Kendisini “Solara” olarak tanıtan Perulu bir 11-11 uzmanı yaptığı açıklamada, “Gezegende bir değişim görüyorum. Bu tarihle çakışacak. 50’den fazla ülkede gruplar bu tarihi kutlayacak. Dünyalar içindeki dünyaları denetleyen sessiz izleyiciler olarak birlikte oturacaklar” dedi. Sayıbilimciler, Hür Masonlar ve okült (gizemli) gruplar için 11 sayısının özel bir tınısı var. Bu sayı kimilerine göre bilinçaltına giden bir kanalı temsil ediyor. Solara’ya göre insanlığın doğuşundan beri süregelen iyi-kötü paradigması gibi bir dualizmi (ikiciliği) içeriyor.

İşte o özel günün internet geyikleri

İnternette ‘11’ üzerine geyikler eksik olmuyor:- 11 Eylül terör saldırıları 11’i simgeleyen İkiz Kuleler’e yapıldı. Hatta Dünya Ticaret Merkezi’ne çarpan ilk uçağın uçuş numarası 11’di.
- 11’inci yüzyılda yaşayan İrlandalı Başpiskopos Saint Malachy kıyametten önce 112 Papa’nın görev yapacağını söyledi. Şu andaki Papa 16’ncı Benedict 111’inci.
- 1’inci Dünya Savaşı’nda ateşkes 11.11.1918’de saat 11’de imzalandı.



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