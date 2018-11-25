110 üniversiteli genç, 8 saatte okulu yeniledi

Yavuz YILMAZ/İNEGÖL (Bursa), (DHA) - \'BÜYÜDÜM Çocuk Oldum Platformu\'nun üniversite öğrencilerinden oluşan 110 kişilik öğrenci grubu, Bursa\'nın İnegöl ilçesindeki Çayyaka İlkokulu\'nu 8 saatte yeniledi.

İnegöl’ün kırsal Çayyaka Mahallesi\'ndeki ilkokulun müdürü Nurgül Korkmaz’ın sosyal medyadan Büyüdüm Çocuk Oldum Platformu\'na ulaşmasıyla Türkiye’nin çeşitli illerindeki üniversite öğrencileri bugün sabah saatlerinde okulu yenilemek için bir araya geldi. 110 öğrenci 8 saatte okulu boyayıp, masa ve sıraları onardı.

\'Büyüdüm Çocuk Oldum Platformu\' Başkanı Ahmet Faruk Subaşı, \"0-12 yaş arası yetim, öksüz, yardıma muhtaç, engelli kardeşlerimize destek vermeyi amaçlayan bir platformuz. Okul müdürümüz Nurgül hanım bize sosyal medyadan ulaşarak, okulun yenilenmesini talep etti. Biz de 110 kişilik Türkiye’nin çeşitli üniversitelerinden gelen arkadaşlarımızla buraya geldik ve sabah çalışmalara başladık. Farklı illerde bu tür çalışmaları yapıyoruz. 2 hafta önce Afrika’da bir okulun yenilenme projesini yaptık. Bugün de Çayyaka okulumuzu yapıyoruz. Boya badana, zarar görmüş donatıları onarıyoruz. 8-10 saat içinde projeyi tamamlayacağız. İnegöllülerin sıcak davranışları bizi olumlu yönde etkiledi, motivasyon yüklediler. Onlara teşekkür ediyoruz\" dedi.

\'RÜYADA GİBİYİM\'

Çayyaka İlkokulu Müdür Vekili Öğretmen Nurgül Korkmaz ise \"Rüyada gibiyim. Büyüdüm Çocuk Oldum Platformu\'na internetten başvuruda bulundum, \'Okulumuzu restore eder misiniz?\' diye sordum. Kısa sürede cevap verip, buraya geldiler. Çok güzel bir etkinlik. 110 yardım gönüllüsü okulumuzla ilgileniyor. Çok teşekkür ediyorum. İyi ki varlar. Çocuklarımız da çok sevinecekler\" dedi.

Çayyaka Mahallesi Muhtarı Celalettin Tığlı da \"Üniversiteli gençlere çok teşekkür ediyorum. Okulumuzu güzelleştiriyorlar. 24 Kasım Öğretmenler Günü\'nde okul müdürümüze büyük bir hediye oldu. Herkese teşekkür ediyorum\" dedi.



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