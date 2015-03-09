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Dünya

11 yaşındaki öğrencilere 'tecavüz mitleri' ve 'cinselliğe rıza' eğitimi

İngiltere'de 11 yaşındaki öğrencilere 'tecavüz mitleri' ve 'cinselliğe rıza verilmesi' hakkında eğitim verilecek

09 Mart 2015 09:21

Bugün Daily Telegraph gazetesinde yer alan bir habere göre İngiltere'de 11 yaşındaki öğrencilere 'tecavüz mitleri' ve 'cinselliğe rıza verilmesi' hakkında eğitim verileceği yazıyor. Buna göre eğitimde baştan çıkarıcı giyinmenin cinselliğe rıza anlamına gelmediği anlatılacak.

Eğitim Bakanı Nicky Morgan okullara, öğrencilerinin cinsel hayatı başlamadan önce onlara 'tecavüz mitleri' konusunda eğitimler verilmesini tavsiye ettiği belirtiliyor. Aynı zamanda Kadın ve Eşitlik Bakanı olan Nicky Morgan'ın, Sunday Times gazetesine konuyla ilgili yazdıkları aktarılıyor:

"Okul kapısında bekleyen anneler çoğı zaman bana kızlarıyla ilgili endişelendiklerini söylüyor. Anneler, kızlarının ergenlik yıllarında sağlıklı bir ilişkinin ne olduğunu öğrenmiş olmalarını ve 'hayır' demeyi bilmelerini istiyor. Okula gelen kızların yetişkinlikte karşılaşacağı zorluklar ve seçimlerde söz sahibi olmasını sağlamak bizim görevimiz."

BBC Türkçe'nin haberine göre, Morgan, çocuklara bu tür konuların "rıza verilmesi, rıza verilmemesi, sınırlar aşıldığında nereye müracaat edilmesi gerektiği" soruları çerçevesinde öğretilmesinin doğru olduğunu söyledi.

Bakan, eğitim materyallerinin kişisel, sağlık, sosyal ve ekonomi başlıklarında sınıflandırıldığını belirtti ve kendisine "uzman" diyen çoğu kişinin tavsiyelerinin "uygun olmadığını, sömürdüğünü ya da temel İngiliz değerleriyle çeliştiğini" savundu.

Paskalya Bayramı sonrası okullara tanıtılması beklenen kılavuzda rızaya dair "Eğer rıza bilgilendirildikten sonra açık, aktif ve istekli bir şekilde verilmediyse, rıca verilmediği kabul edilmelidir" açıklamasının yer aldığı öğrenildi.

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