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“11 yaşındaki kızlar çıtır olur” diyen doktordan özür: İyi niyetle söylediğim kelimenin argo anlamını bilmiyordum!

Aksoy, canlı yayındaki sözleri yüzünden NTV'den kovulmuştu

10 Şubat 2017 02:36

“11 yaşındaki kızlar çıtır olur" cümlesiyle büyük tepki çeken Dr. Cihan Aksoy, özür diledi. Aksoy, özür mesajında ""Zira iyi niyetle söylediğim kelimenin argo anlamını gerçekten bilmiyordum. Bu nedenle bugüne kadar sevgisini ve güler yüzünü esirgemeyen Türk toplumundan özür diliyorum" ifadelerini kullandı.

Aksoy, Show TV’deki canlı yayında tepki gören sözleri yüzünden program yaptığı NTV’den kovulmuştu.

Medyatava’da yer alan habere göre, Aksoy şu açıklamayı yaptı:

"Yaşamım boyunca iyi bir insan, iyi bir hekim olmaya ve elimden geldiğince herkese iyilik yapmaya çabaladım. Televizyon programlarında da, öğrencilerime verdiğim derslerde de insanların hastalıklardan korkmadan, üzülmeden şifa aramasını ve tedavide doğruyu görmesi için çabaladım. 

"Katıldığım bir televizyon programında endişeli bir anneden gelen soruya, kendisini rahatlatmak amacıyla söylediğim ve hiçbir art niyet taşımayan bir kelimenin buralara (Narsist pedofil...) çekilebileceğini hiç düşünmemiştim. Bu sabaha kadar da kötü bir şey söylediğimi anlamamıştım.

"Zira iyi niyetle söylediğim kelimenin argo anlamını gerçekten bilmiyordum. Bu nedenle bugüne kadar sevgisini ve güler yüzünü esirgemeyen Türk toplumundan özür diliyorum.  Yaşadığım bu üzücü olayın ardından sunuculuğunu üstlendiğim televizyon programıma ve üniversitedeki görevime veda ettiğimi bildirir, Türk izleyicisinin yıllardır göstermiş olduğu ilgi, sevgi ve candan yakınlık için teşekkür ederim.”

 

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