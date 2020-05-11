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Yaşam

11 yaşındaki çocuk, kaykayla 1080 derece dönerek dünya rekoru kırdı

Koronavirüs nedeniyle okulların kapanması Gui Khury'nin antrenmanlara ağırlık vermesini sağladı

11 Mayıs 2020 11:31

Brezilya’da yeni tip Koronavirüs (Covid-19) nedeniyle okulların kapanması 11 yaşındaki kaykaycı Gui Khury’nin antrenmanlarına ağırlık vermesini sağladı. Khury, kaykayla 1080 derecelik dönüş yaparak dünya rekoru kırdı.

11 yaşındaki Khury, kaykay dünyası için ulaşılması zor bir nokta olan 1080 derecelik dönüşü tamamladı. Bundan önceki rekor 900 derecelik dönüş ile Tony Hawk’taydı.

Ricardo Khury Filho’nun babası oğlunun Koronavirüs salgını nedeniyle okulların kapanmasını fırsat bilerek kendini antrenmanlara odakladığını söyledi.

 

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