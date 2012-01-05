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Politika

11 yaşında ve 8 aylık hamile!..

25 yaşındaki E.D. ile imam nikahıyla yaşayan ve nüfus kaydında 11 yaşında olan Z.Ç.’nin 8 aylık hamile olduğu...

05 Ocak 2012 02:00

T24 - 25 yaşındaki E.D. ile imam nikahıyla yaşayan ve nüfus kaydında 11 yaşında olan Z.Ç.’nin 8 aylık hamile olduğu anlaşılınca hastaneye kaldırıldı. Ancak, doktorların hastaneye yatması teklifi imam nikahlı eşi tarafından kabul edilmedi. 

Mudurnu’ya bağlı Alpagut Köyü’nde oturan 8 aylık hamile Z.Ç. dün gece rahatsızlandı. Ambulansla Bolu İzzet Baysal Kadın Doğum ve Çocuk Hastanesi’ne kaldırılan Z.Ç. muaeyene edilirken, imam nikah lı eşi E.D.acil servisin önünde endişeyle bekledi.

Bu sırada hastanenin özel güvenlik görevlileri Z.Ç.’nin görüntüsünün alınmaması için gazetecilere engel olmaya çalıştı.

Doktorlar, E.D.’nin hastanede kontrol altında tutulmasını istedi. E.D. doktorların isteğini kabul etmeyerek, muayene olan Z.Ç.’yi alarak hastaneden ayrıldı. Z.Ç.’nin yaşının küçük olmasına rağmen herhangi bir işlem yapılmaması dikkat çekerken, hastane yetkilileri konu hakkında açıklamada bulunmadı.

Alpagut Köyü’nde yaşayan E.D.’nin bir yakınının Ağrı Patnos’dan evlendiğini söyleyen köylüler, "E.D.’nin bir akrabası Patnos’tan bir kız ile evlendi.

Daha sonra E.D. de Patnos’a giderek bu kızı alıp geldi. Kız nüfus kaydında daha 11 yaşında olduğu için nikahlarının yapılması mümkün değil. Biz mutlaka bir sorun çıkacağını bilerek kendisini uyardık. Şimdi kız hamile, ne olacak bizler de bilmiyoruz" dedi.



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