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Yaşam

11 yaşında evlendirken doğurdu!

Düğün gününde hastane yolunu tutan çocuk anne, 2.5 kg. ağırlığında bir bebek dünyaya getirdi.

04 Kasım 2009 02:00

Bulgar Kordeza Zhelyazkova, 11 yaşında anne oldu. Düğün gününde gelinlik ve duvağıyla hastane yolunu tutan çocuk anne, 2.5 kg. ağırlığında bir bebek dünyaya getirdi.

Dünyanın en genç annelerinden biri olan Kordeza, kızı Violeta’yı gururla gösterirken, “Artık oyuncaklarımla oynamayacağım, yeni bir oyuncağım var zaten!” diyor. Kordeza, bebeğin babası 19 yaşındaki Jeliazko Dimitrov’la, kendisini okul bahçesinde rahatsız edenlerden kurtarınca tanışmış. Kordeza’ya görür görmez âşık olduğunu ve onun 15 yaşında olduğunu zannettiğini söyleyen genç babaysa küçük yaşta biriyle cinsel ilişkiye girdiği için altı yıl hapis cezasıyla karşı karşıya.

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