11. Uluslararası İstanbul Opera Festivali, 'Saraydan Kız Kaçırma' operasıyla sonlandı

Koronavirüs salgını nedeniyle bu yıl kısıtlı gerçekleştirilen 11. Uluslararası İstanbul Opera Festivali, dün akşam Saraydan Kız Kaçırma operasıyla son buldu.

Koronavirüs salgını yüzünden sadece dört temsilin verildiği 11. Uluslararası İstanbul Opera Festivali, dün akşam İstanbul Arkeoloji Müzeleri bahçesinde son kez sanatseverlerle buluştu.

Festival geleneği olarak programda her yıl yer alan Wolfgang Amadeus Mozart'ın eseri, Caner Akın tarafından yeni bir yorumla sahneye konuldu.

Koreografisinde balet Tan Sağtürk imzası bulunan Saraydan Kız Kaçırma operasında, İstanbul Devlet Opera ve Balesi orkestrasını Murat Cem Orhan yönetirken, koronun şefliğiniyse Volkan Akkoç üstlendi.