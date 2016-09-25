11 milyon emekli hayal kırıklığına uğradı

Çalışma Bakanı Müezzinoğlu, “Emekliye promosyon taahhüdümüz yok” derken, halkın seçtiği vekiller 10 bin liraya yakın parayı cebine koyuyor.

Sözcü'de Fırat Tur'un haberi şöyle:

Maaş promosyonu bekleyen yaklaşık 11 milyon emekli, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Mehmet Müezzinoğlu'nun önceki gün yaptığı “Öyle bir taahhüdümüz yok” açıklamasıyla hayal kırıklığına uğradı.

Dahası, Bakan Müezzinoğlu yapılan pazarlıklarda bankaların komisyon ücretlerini gündeme getirdiğini belirterek, onları haklı bulduğunu da ifade etti.

Oysa ki daha bir ay öncesinde Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı koltuğunda oturan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, emeklileri umutlandıran açıklamalar yapmıştı.

Yılbaşında arttı

Emeklilere promosyon konusunda çalışmaları tamamladıklarını ifade eden Soylu, “Bankaların asgari olarak kabul ettikleri var, bizim istediğimiz var. Buna ait çok güzel bir formülümüz var. Bunu hükümetimize arz ettikten sonra kamuoyuyla paylaşacağız” demişti.

Bakan Müezzinoğlu, 11 milyonu aşkın emeklinin umutlarını tüketen açıklamalar yaptı ancak, başta TBMM, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ve Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) olmak üzere, emniyet teşkilatından üniversitelere ve diğer bakanlıklara kadar pek çok kurum, bankalarla yaptıkları maaş promosyonu anlaşmalarıyla çalışanlarına para kazandırıyor.

Maaş promosyonu alan kamu çalışanları içinde en yüksek rakamlardan birini milletvekilleri alıyor.

TBMM yönetiminin geçen yıl Halkbank ile yaptığı maaş promosyonu anlaşması gereği, TBMM çalışanlarına maaşın yüzde 53'ü oranında promosyon ödemesi yapıldı. Milletvekilleri için 8 bin ila 9 bin 800 TL arasında değişen bu rakamlar, bu yılın başında vekillerin hesaplarına yatırıldı.

Emeklinin bağlı olduğu SGK'ya bile var

Kamu kurumları bankalarla yaptıkları anlaşmalarla çalışanlarını promosyona boğdu. İşte çarpıcı örnekler: Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı 2013 yılında, çalışanlarına maaş promosyonu vermek için Ziraat Bankası Ankara Emek Şubesi ile 31 Aralık 2017 tarihine kadar sürecek bir protokol imzaladı. Anlaşma gereği banka Bakanlığa promosyon tutarı olarak toplam 4 milyon 601 bin TL'yi peşin olarak ödemiş ve bu para çalışanlar arasında eşit olarak dağıtılmış.

Emeklilerin bağlı olduğu kuruluş olan Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) ise kendi çalışanlarının maaş promosyonu için 2013 yılında ihaleye çıktı. İhale sonucu 16 Nisan2013 ile 16 Nisan 2018 yılları arasını kapsayan 5 yıllık süreç için en yüksek teklifi 48 milyon TL ile Vakıflar Bankası verdi. 48 milyon TL, SGK çalışanları arasında eşit olarak dağıtıldı.

Orman ve Ulaştırma çalışanına 1.600 TL

Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı, çalışanlarına maaş promosyonu vermek için bu yıl ihaleye çıktı. Ulaştırma Bakanlığı'nın hazırladığı ihale şartnamesinde bu yıl itibarıyla 3 yıllık düzenlenecek protokolde ihale teklif taban tutarı çalışan başına 1600 TL olacak şekilde belirlendi. Kamu kurumları arasında çalışanlarına maaş promosyonu için bankalarla protokol imzalayan kurumlardan birisi de Orman ve Su İşleri Bakanlığı. Bakanlık bu yıl imzaladığı protokolle, çalışanlarına maaş promosyonu vermek üzere Ziraat Bankası ile anlaşmış. Toplam 1523 çalışanı olan Bakanlık, kişi başı 1600 TL maaş promosyonu ödenmesi için Ziraat Bankası ile 2019 yılına kadar anlaşma yaptı.