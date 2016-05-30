11. Manisa Tarzanı ve Çevre Günleri başlıyor

Manisa Büyükşehir Belediyesi'nin bu yıl 11'nci kez düzenleyeceği Manisa Tarzanı ve Çevre günleri etkinliği 31 Mayıs Salı günü başlıyor.

Manisa'da doğa dostu olarak tanınan ve dünyaca üne kavuşan Manisa Tarzanı lakaplı Ahmet Bedevi, Manisa Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen 11. Manisa Tarzanı ve Çevre Günleri etkinlikleri kapsamında anılacak.

İlk anma 31 Mayıs Salı günü saat 10.00'da Çatal Mezarlığı'nda bulunan kabri başında gerçekleştirilecek. Gün boyunca sürecek olan etkinlikler Saat 11.00'de Şehir Tiyatrosu'nda düzenlenecek olan "Atıkları Değerlendiriyor Çevreyi Koruyoruz" isimli serginin açılışı ile devam edecek.

Saat 12.00'de Ulupark Kadınlar Çay Bahçesi'nde düzenlenecek olan lokma hayrının ardından, Saat 18.00'de ise Polinas Endüstri Meslek Lisesi yanında ağaç dikim töreni gerçekleştirilecek. Saat 20.30'da ise Manisa Tarzanı Ahmet Bedevi için Hatuniye Camisi'nde mevlit okutulacak.

"Gürültüsüz çevre, sağlıklı şehir"

Bu yıl 11'nci kez düzenlenecek olan Manisa Tarzanı ve Çevre günleri etkinlikleri Cuma günü Atatürk Kent Parkı'nda saat 10.00'da gerçekleştirilecek olan çevre Haftası Şenlikleri ile sürecek. Aynı gün saat 18.30'da "Gürültüsüz Çevre Sağlıklı Şehir" adı altında Magnesia AVM önünde düzenlenecek olan bisiklet yarışması ve saat 20.00'de Atatürk Kent Parkı'nda Manisa Tarzanı 2016 programları ile Manisa Tarzanı Ahmet Bedevi anılacak. Manisa Tarzanı ve Çevre Günleri etkinlikleri Pazar günü saat 09.30'da Cumhuriyet Meydanı'nda Atatürk ve Milli Egemenlik Anıtı'na çelenk sunumu ile son bulacak.

Manisa Tarzanı (Ahmet Bedevi) kimdir?

Resmî kayıtlara göre adı Ahmeddin Carlak. Kendi ifadesiyle Ahmet Bedevi, 1899 Samarra doğumlu. Kerkük kökenli bir Türkmen. Kurtuluş Savaşına katıldığı için İstiklal Madalyası sahibidir. Hayatını doğaya adamış ve yaşamı boyunca binlerce ağaç dikmiştir. Spil Dağı'nda yaşayan ve Manisa sokaklarında üzerinde sadece şort ile dolaşan Ahmet Bedevi’ye yöre halkı 1934 yapımı Tarzan filmi Manisa sinemalarında gösterime girdikten sonra yaşamını bu filmle özdeşleştirerek Manisa Tarzanı adını takmıştır. Yoksul ve yalnız bir yaşam geçirir. 1 Haziran 1933'te 30 lira aylıkla bahçıvan yardımcısı olarak Manisa Belediyesi'nin kadrosuna alınır.1963 yılında hayatını kaybedince Manisa halkınca bir efsaneye dönüştürülmüş, ilde birçok heykeli dikilmiştir. Her yıl ölüm yıldönümü olan 31 Mayıs gününde Manisa'da hatırası için törenler düzenlenir. Türkiye’nin ilk çevrecisi ünvanını taşır.