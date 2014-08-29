11 kilo veren Hülya Avşar: Hiç bu kadar güzel olmamıştım

Fitness dergisine kapak kızı olan Hülya Avşar, "Hiç bu kadar güzel olmamıştım" dedi.

Yeni yayın döneminde Acun Ilıcalı’nın satın aldığı TV8’de program yapmaya hazırlanan Hülya Avşar, yaz boyu spor ve diyet yaparak 11 kilo verdi.

Sıkı diyet ve yaptığı sporla bu vücuda kavuştuğunu açıklayan Avşar, "Türkiye güzeli olduğum dönemde bile bu kadar güzel değildim" dedi.

Women's Fitness dergisine kapak olan ünlü sanatçı, bu sözlerle son görüntüsünden duyduğu mutluluğu dile getirirken şunları söyledi:

“Çekici, hoş ama her şeyiyle feminen olan bir yaşlı kadın olmak istiyorum. Yaşlandığımda hedefim bu.”

Şimdi de Avşar diyeti

Şimdilerde 55 olan Hülya Avşar yaptığı diyeti şöyle anlattı:

“Daima suyumu içiyorum. Mutlaka öğlen et yiyorum. Yediklerimi dengelemek için 2-3 tane tuzsuz badem tüketiyorum. Akşam da mevye karışımı yulaflı bir şey yerim.”