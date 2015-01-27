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Kültür-Sanat

11. İstanbul Japon Filmleri Festivali başlıyor

Çağdaş Japon sinemasının seçkin örneklerini İstanbullu sinemaseverlerin getiren Japon Filmleri Festivali, önümüzdeki hafta başlayacak.

27 Ocak 2015 14:08

Bu yıl 11. kez düzenlenecek İstanbul Japon Filmleri Festivali, Japonya İstanbul Başkonsolosluğu, Japan Foundation ve Akbank Sanat’ın işbirliği ile 4-14 Şubat arasında gerçekleştirilecek. Akbank Sanat’ta 6 film gösterilecek, filmler ücretsiz.

Zaman’da yer alan habere göre, geçtiğimiz yıl Japon sinemasının genç ustalarından Hirokazu Koreeda’nın Benim Babam Benim Oğlum/Soshite Chichi Ni Naru filmiyle açılış yapan festival, bu yıl 4 Şubat akşamı saat 19.00’da Tomurcuklar Açarken / Sakurasaku filminin gösterimiyle başlayacak. Mitsutoshi Tanaka’nın yönettiği 2014 yapımı film, hızlı iş hayatı yüzünden bozulan aile ilişkilerini onarmak için ‘babaevlerine’ geziye çıkan bir Japon ailenin hikâyesini anlatıyor. Şu sıralar Japonya’nın Wakayama şehrinde 1890’daki Ertuğrul Firkateyni Faciası’nın sinema uyarlamasının çekimleriyle meşgul olan Mitsutoshi Tanaka’nın ‘başyapıtı’ sayılan Rikyu’nun Yolunda filmi de etkinlik programında yer alıyor.

Festivalde gösterilecek diğer filmler arasında Hayao Miyazaki’nin Ruhların Kaçışı filmi de yer alıyor. Japon anime ustası Miyazaki’nin 2003’te En İyi Animasyon Oscar ödülünü kazanan filmi 7 Şubat saat 19.00’da Akbank Sanat’ta izleyiciyle buluşacak. Festival programındaki diğer filmler ise şöyle: Kaligrafinin Gücü (Yön.: Ryuichi Inomata), Kelime Bahçesi (Yön.: Makoto Shinkai), Miyori’nin Ormanı (Yön.: Nizo Yamamoto). Filmlerin orijinal dilinde ve Türkçe altyazılı olarak gösterileceği festivalde, ücretsiz olarak temin edilecek biletler Akbank Sanat gişesinden etkinlik saatinden bir saat öncesinden alınabilir.

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