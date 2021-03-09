T24 LogoT24 Logo
Magazin

11 gündür yoğun bakımda olan Bir Zamanlar Çukurova dizisinin Saniye'si Selin Yeninci, taburcu oldu

Yeninci'nin mutasyonlu virüse yakalandığı açıklanmıştı

09 Mart 2021 09:24

Bir Zamanlar Çukurova dizisinin Saniye'si Selin Yeninci, 11 gündür Koronavirüs tedavisi gördüğü hastaneden taburcu oldu. 

selin yeninciselin yeninci son durumselin yeninci sağlık durumubir zamanlar çukurova
T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24