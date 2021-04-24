11. Cumhurbaşkanı Gül'den Biden'ın 'soykırım' nitelemesine tepki: Ortak acılar üzerinden siyaset yapmak devlet adamlığına yakışmaz

11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, ABD Başkanı Joe Biden'ın uzmanlara göre 1.5 milyon Ermeni'nin Osmanlı İmparatorluğu döneminde hayatını kaybettiği 1915 olaylarını "Ermeni Soykırımı" diye nitelendirmesini "esefle karşıladığını" ifade etti.

Twitter üzerinden bir paylaşım yapan Gül, "Türkiye-ABD ilişkilerinde ciddi sıkıntıların yaşandığı mevcut konjonktürü fırsat bilip, yüz yıl önce bu topraklarda yaşanan ortak acılar üzerinden siyaset yapmak ve tarihi gerçekleri çarpıtmak devlet adamlığına yakışmaz" ifadelerini kullandı.

Gül, "Başkan Biden’ın açıklamasını esefle karşılıyorum" yazdı.

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