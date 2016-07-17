11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün yaveri de gözaltında

Hakkari Valisi Cüneyit Orhan Toprak, TSK’daki cunta yapılanması tarafından düzenlenen darbe girişimiyle ilgili olarak, 4 yıl boyunca 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün yaverliğini yürüten Bolu Komando Tugay Komutanı Tuğgeneral İsmail Güneşer'in Şemdinli ilçesinde gözaltına alındığını açıkladı.
Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, "Paralel yapı Cumhurbaşkanlığı'na sızmıştı" demişti. Cumhuriyet Gazetesi Ankara Temsilcisi Erdem Gül, konuyla ilgili olarak yazdığı kuliste, "Gül ekibi sızıntı iddiasına, 'Zaten Saray’a geçilince yeni bir kadro oluşturuldu. Şimdi cumhurbaşkanlığına da sızıldığından bahsediliyor. Bu neyin sızıntısı. Eğer sızıntı varsa kendi dönemlerinde olmuştur. Bizim dönemden kalan personelin tamamını temizlediler. Yoksa bu, İsrail ve Suriye’deki dönüşü unutturmak için bu tür gündem saptırma girişiminden başka bir şey değildir' diyerek tepki gösterdi" ifadelerini kullanmıştı.
Hürriyet'te yer alan habere göre, Hakkari’nin Şemdinli İlçesi’nde gözaltına alınan Bolu 2’nci Komando Tugay Komutanı Tuğgeneral İsmail Güneşer’in, Bolu’daki evinde polis ekipleri arama yaptı. Sabah saatlerinden itibaren Bolu Valiliği önünde önlem alan Terörle Mücadele, Asayiş ve İstihbarat Şube ekipleri, aldıkları talimatla Tuğgeneral İsmail Güneşer’in Karacasu Beldesi’ndeki konutuna gitti. Tugay Komutanlığı’na ait konutun girişinde nöbet tutan askerler, polislere zorluk çıkarmadı. İçeriye giren ekipler, Tuğgeneral Güneşer’in konutunda arama yaptı. Aramalar sırasında askerler nöbet tutmaya devam etti. Yaklaşık 1 saat süren aramada evde herhangi bir suç unsuruna rastlanmadı. Ekipler, aramanın tamamlanmasıyla evden ayrıldı.
Gül'ün yaverliğini yapmıştı
Güneşer, 14 Temmuz 2008 tarihinden temmuz 2012'ye kadar dönemin Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün başyaverliğini yapmıştı. Güneşer, görevini Yarbay Bekir Furkan Özdaban'a devrederek Muhafız Alay Komutanlığı'na atanmıştı.