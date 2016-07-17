11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün yaveri de gözaltında

Hakkari Valisi Cüneyit Orhan Toprak, TSK’daki cunta yapılanması tarafından düzenlenen darbe girişimiyle ilgili olarak, 4 yıl boyunca 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün yaverliğini yürüten Bolu Komando Tugay Komutanı Tuğgeneral İsmail Güneşer'in Şemdinli ilçesinde gözaltına alındığını açıkladı.

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, "Paralel yapı Cumhurbaşkanlığı'na sızmıştı" demişti. Cumhuriyet Gazetesi Ankara Temsilcisi Erdem Gül, konuyla ilgili olarak yazdığı kuliste, "Gül ekibi sızıntı iddiasına, 'Zaten Saray’a geçilince yeni bir kadro oluşturuldu. Şimdi cumhurbaşkanlığına da sızıldığından bahsediliyor. Bu neyin sızıntısı. Eğer sızıntı varsa kendi dönemlerinde olmuştur. Bizim dönemden kalan personelin tamamını temizlediler. Yoksa bu, İsrail ve Suriye’deki dönüşü unutturmak için bu tür gündem saptırma girişiminden başka bir şey değildir' diyerek tepki gösterdi" ifadelerini kullanmıştı.