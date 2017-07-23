11 bin sanat eserinin bulunduğu depo 2018'de müzeye dönüşecek

Dolmabahçe Sarayı bünyesindeki Veliaht Salonu'nda 1937'den 2013 yılına kadar sergilenen 11 bin sanat eseri, 3 yıldan beri eskiden antrepo olarak kullanılan Tophane'de korunuyor. Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Yalçın Karayağız, toplam değeri 15 milyar lirayı bulan eserlerin saklandığı güvenlikli depo hakkında bilgi verdi. Deponun 24 saat, hem özel güvenlik hem de polis tarafından korunduğunu belirten Karayağız, "Güzel Sanatlar Müzesi’nin açılmasıyla depodaki birçok değerli eser yeniden sanatseverlerin beğenisine sunulacak. Eskiden Antrepo 5 olarak bilinen bina, 2018 ortalarında Güzel Sanatlar Müzesi olarak hizmet verecek" dedi.

Milliyet'ten Mert İnan'ın haberine göre, Mimar Sinan Üniversitesi bünyesinde tam 11 bin değerli sanatsal eser bulunuyor. Bu eserlerin arasında değeri milyon liralarla telaffuz edilen Osman Hamdi Bey, İbrahim Çallı, Feyhaman Duran, Hikmet Onat gibi isimlere ait tablolar yer alıyor. Birçok sanatseverin varlığından bile habersiz olduğu servet değerindeki bu tablolar, 1937’den 2013 yılına kadar Dolmabahçe Sarayı bünyesindeki Veliaht Salonu’nda sergilendi. Ancak eserlerin depolanıp, sergilendiği Veliaht Salonu, TBMM kararıyla Milli Saraylar’a devredilince, 11 bin değerli sanat eseri de eskiden antrepo olarak kullanılan Tophane’deki yeni yerine taşındı. Mimar Sinan Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Yalçın Karayağız, toplam değeri 15 milyar lirayı bulan eserlerin saklandığı ultra güvenlikli depoyu ilk kez Milliyet’e gezdirdi.

Filmlerdeki özel güvenlikli mekanları andıran güzel sanatlar deposundaki özel kasaların 3 bin derece sıcaklığındaki yangın ile 8 büyüklüğündeki depreme dayanıklı olduğunu öğrendik. Göz retina taraması ve özel şifreler ile girilen deponun dünyada bir ilk olduğunu dile getiren Prof. Dr. Karayağız, “Toplam değeri 15 milyar lirayı bulan eserleri ultra güvenlik önlemleri bulunan bu depoda muhafaza ediyoruz. Depo 24 saat, hem özel güvenlik hem de polis tarafından koruma altında. Güzel Sanatlar Müzesi’nin açılmasıyla depodaki birçok değerli eser yeniden sanatseverlerin beğenisine sunulacak. Eskiden Antrepo 5 olarak bilinen bina, 2018 ortalarında Güzel Sanatlar Müzesi olarak hizmet verecek” dedi.

Müze 2018’de açılıyor

Karayağız, 2018’de açılışı yapılacak Güzel Sanatlar Müzesi hakkında şu bilgileri verdi:

“Dolmabahçe Sarayı bünyesindeki Veliaht Dairesi için 2006’da restorasyon bütçesi almıştık. Ancak restorasyon projesi Milli Saraylar tarafından geciktirildi. 2012’de, ‘Bu eserler burada durduğu sürece restorasyon hayata geçmez” denilince, geçici süreliğine Tophane’deki bu binaya taşındık. Restorasyon için bize verilen bir yılın sonunda Meclis kararıyla Veliaht Salonu’na el konuldu. 1937’de Atatürk’ün de imzasıyla üniversite bünyesine tahsis edilen Veliaht Salonu’ndaki serüvenimiz 2013’te sona ermiş oldu. Aslında 2012’de akıbetimizin ne olacağını anlamıştık. O dönem mimar Emre Aralot’tan bir güzel sanatlar müzesi projesi çizmesini rica ettim. 4 ayda çizimleri teslim etti. Cumhurbaşkanımız sayın Erdoğan’ın, başbakan olduğu 2012’de projeyi kendilerine takdim ettim. Kendisinin onayı ile şu an içinde bulunduğumuz antrepo binası, müze yapılması koşuluyla üniversitemize tahsis edildi. Ancak ihaleyi kazanan firmaların ağır aksak iş yapmalarından projenin bitiş tarihinde gecikme yaşandı. İki kez ihale alan firmalarla yolları ayırdık. Vaktinde işleri bitirmeyenlere cezalar kesildi. 2014’te başlayan müze projesinde kaba inşaat bitmiş sayılır. Müzemiz 2018 ortasında hizmete açılacak. Müze 22 bin metrekarelik, beş katlı bir alanı kapsayacak. 11 bin eserin tamamını sergilememiz mümkün değil. Eserlerin içerisinden eleme yapmak zorunda kalacağız. Müze projesinin toplam maliyeti 90 milyon lira.”

‘Göz retinası uymayan açamaz’

Karayağız, ultra güvenlikli depo hakkında şunları söyledi: “Deponun maliyeti 10 milyon lira. Dünyada hiçbir müzede olmayan bir sistemi kurduk. Eserleri çelik kasaların içerisinde şifreli olarak muhafaza ediyoruz. Şifre ve göz retinası uymayan hiç kimse bu kasaları açamaz. Retinalı şifreleme sadece müze yardımcısı ve ayniyat saymanında bulunuyor. Güvenlik ve yangın sistemleri en üst düzeyde. Depo bünyesinde bir de özel restorasyon laboratuvarını hayata geçirdik.”

460 eser kurtarıldı

Geçmişte Ankara Resim Heykel Müzesi’nden çalınan eserlerin tamamının üniversiteden gönderilen tablolar olduğunu söyleyen Karayağız, “Değerli eserleri envanterlerine bile kaydetmemişler. Hikmet Onat, İbrahim Çallı, Feyhaman Duran’ın eserlerinin olduğu tablolar bizim sayemizde kurtarıldı. 1982’ye kadar yıllar içerisinde tek tek Ankara’ya gönderilen eserlerin listesini gerekli mercilere ilettik. Toplam 460 kayıp veya çalıntı eserin birçoğu kurtarıldı. Bu eserler yeniden ait oldukları yere, Mimar Sinan Üniversitesi’ne gelecekler” ifadelerini kullandı.