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Kültür-Sanat

10'uncu Metin Altıok Şiir Ödülü A. Hicri İzgören'in oldu

İSTANBUL, (DHA)- BU sene 10’uncusu düzenlenen Metin Altıok Şiir Ödülü’nün sahibi 'Aşktan Alır Rengini' adlı toplu şiirler kitabıyla A

08 Aralık 2017 14:53

İSTANBUL, (DHA)- BU sene 10’uncusu düzenlenen Metin Altıok Şiir Ödülü’nün sahibi \'Aşktan Alır Rengini\' adlı toplu şiirler kitabıyla A. Hicri İzgören oldu.

Doğan Hızlan başkanlığında Hilmi Yavuz, Eray Canberk, Ahmet Telli, Şükrü Erbaş, Ali Cengizkan ve Haydar Ergülen’den oluşan Metin Altıok Şiir Ödülü Seçici Kurulu tarafından yapılan açıklamada, \"A. Hicri İzgören\'in şiire verdiği uzun, büyük emek; şiirinin oturduğu geniş insan atlası; insanın kültürel ve sınıfsal varlığından evrensel insan sorunlarına kurduğu duyarlılık köprüsü ve acılı bir coğrafyanın katı gerçeğini şiirden ödün vermeden dile dönüştürmedeki başarısı göz önüne alınarak ödüle layık görülmüştür\" dedi.

Şair A. Hicri İzgören’e ödülü, 16 Ocak Salı günü Caddebostan Kültür Merkezi\'nde gerçekleştirilecek törenle verilecek.

(FOTOĞRAF)

 

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