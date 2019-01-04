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15 Temmuz Darbe Girişimi

10'u muvazzaf 35 astsubay hakkında gözaltı kararı

'FETÖ' operasyonu kapsamında gözaltına alınan şüpheliler Ankara Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü

04 Ocak 2019 13:56

Ankara'da yürütülen 'FETÖ' soruşturması kapsamında 10'u Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'nda muvazzaf, 35 astsubay hakkında gözaltı kararı verildi.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, 'FETÖ' soruşturması kapsamında Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'ndan 10'u muvazzaf görevde 35 kişi için gözaltı kararı çıkardı.

Açıklamada, şüphelilerin FETÖ'nün 'mahrem imamları'yla ankesörlü telefonlardan haberleştiklerinin tespit edildiği belirtildi.

Gözaltına alınan şüphelilerin Ankara Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldüğü belirtildi.

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