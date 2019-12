-109 yaşındaki Leyla ninenin hac hayali gerçek oluyor ŞANLIURFA (A.A) - 20.10.2011 - Türkiye'nin en yaşlı hacı adayı olan ancak bu yıl kurada adı çıkmadığı için büyük üzüntü yaşayan 109 yaşındaki Leyla Özlahlan, Hac ve Umre Kurulu kararıyla kutsal topraklara gitme hayaline kavuşacak. Masrafları İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş tarafından karşılanacağı belirtilen Leyla nine ve oğlu, kutsal topraklara gidecek olmanın heyecanını yaşıyor. Şanlıurfa'nın Siverek ilçesine bağlı Gülabibey Mahallesi'nde oğlu ve torunlarıyla birlikte yaşamını sürdüren Özlahlan, resmi nüfus kayıtlarına göre 1902 yılında dünyaya geldi. Eşini 25 yıl önce kaybeden 3 çocuk ve 10 torun sahibi Leyla nine, o tarihten beri büyük oğlu Şeyhmus Özlahlan'ın evinde yaşamını sürdürüyor. Yıllardır hayalini kurduğu kutsal topraklara gidebilmek için yakınları aracılığıyla ilk kez bu yıl başvuran ancak Diyanet İşleri Başkanlığının kurasında adının çıkmadığını öğrenince büyük üzüntü yaşayan Özlahlan, AA muhabirinin yaptığı haberle üzüntüsünü kamuoyuyla paylaşmıştı. Özlahlan'ın bu durumu önceki dönem Diyanet İşleri Başkanlığından sorumlu Devlet Bakanlığı görevini yürüten ve bu seçimlerde de Şanlıurfa milletvekili seçilen Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Faruk Çelik'in de dikkatini çekti. Bakan Çelik'in devreye girmesi üzerine Leyla ninenin imdadına ''Bakanlıklararası Hac ve Umre Kurulu'' yetişti. Kurul kararıyla kutsal topraklara oğluyla birlikte gitme hakkı kazanan Leyla nine, sevincini yakınlarıyla paylaşıyor.