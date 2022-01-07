109 hektar alan orman sınırından çıkartıldı

Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanlığı kararına göre, Kastamonu ve Manisa'da 714 dönüm, Mersin ve Ankara'da da 376 dönüm alan orman sınırından çıkarıldı.

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzasıyla bazı alanların orman sınırı dışına alınmasına ve orman sınırlarında değişiklik yapılmasına dair kararlar yayımlandı.

Dünkü Resmi Gazetede, Kastamonu ve Manisa illerinde bulunan 714 dönüm ormanın Cumhurbaşkanı Erdoğan imzasıyla orman sınırları dışına çıkartıldığı duyurulmuştu. Bugünkü Resmi Gazete’de de toplam 376 bin 437 metrekare ormanın, orman sınırları dışına çıkartıldığı ilan edildi.

Kararda, dünkü Cumhurbaşkanı Kararı’nda olduğu gibi, “Bilim ve fen bakımından orman olarak muhafazasında hiçbir yarar görülmeyen ve tarım alanına dönüştürülmesi de mümkün olmayan alanlar” ifadesi dikkat çekti.

6 Ocak tarihli 5085 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı’nın ekinde şu ifadelere yer verildi:

"Mersin ve Ankara’da bulunan, bilim ve fen bakımından orman olarak muhafazasında hiçbir yarar görülmeyen ve tarım alanına dönüştürülmesi de mümkün olmayan yerlerden veya üzerinde 28 Nisan 2018 tarihinden önce yerleşim yeri bulunan yerlerden olan, ekli krokiler ile listelerde sınır ve koordinatları gösterilen alanların orman sınırları dışına çıkartılmasına karar verilmiştir.

Orman Genel Müdürlüğü’ne tahsis

Orman sınırları dışına çıkartılan alanların iki katından az olmamak üzere devletin hüküm ve tasarrufu altında veya Hazinenin özel mülkiyetinde bulunan taşınmazlardan; Çevre, Şehircilik ve İKlim Değişikliği bakanlığı (Milli Emlak Genel Müdürlüğü) tarafından Orman Genel Müdürlüğü’ne orman tesis etmek üzere tahsis yapılır.

Orman sınırından çıkarılan toplam 376 bin 437 metrekare alanlar şöyle:



MERSİN

Yenişehir Çavak 214 bin 509 metrekare, Mezitli Bözön 53 bin 995 metrekare, Bozyazı Tekmen 9 bin 352 metrekare, Çamlıyayla Çayırekinliği 930 metrekare, Mut Narlı 9 bin 280 metrekare, Akdeniz Evci Mahallesi ayrı ayrı 43 bin 590, 26 bin 538 ve 8 bin 692 metrekare,

ANKARA

Kızılcahamam Yenice’de ayrı ayrı 1128 metrekare, 351 metrekare, 487 metrekare, 501 metrekare, 2 bin 255 metrekare, 112 metrekare, 101 metrekare, 163 metrekare, 4 bin 268 metrekare, 126 metrekare, 59 metrekare…