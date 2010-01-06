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Yaşam

106 TEKEL işçisi serbest bırakıldı

Boğaziçi Köprüsü'nde eylem yapmak istedikleri gerekçesiyle gözaltına alınan 112 TEKEL işçisinden 106'sı serbest bırakıldı.

06 Ocak 2010 02:00

T24 - Boğaziçi Köprüsü'nde eylem yapmak istedikleri gerekçesiyle gözaltına alınan 112 TEKEL işçisinden 106'sı serbest bırakıldı.

Gözaltına alındıktan sonra İstanbul Emniyet Müdürlüğünün Vatan Caddesindeki yerleşkesine götürülen 112 kişinin işlemleri tamamlandı.

Bu kişilerden 106'sı serbest bırakılırken, 6 eylemcinin yarın adliyeye sevk edileceği bildirildi.

Boğaziçi Köprüsü'ne 3 ayrı otobüsle gelen TEKEL işçileri, köprü üzerinde yürüyerek protesto gösterisi yapmak isteyince gözaltına alınmışlardı.

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