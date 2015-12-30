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106 aydın Diyarbakır’da: Savaş kararınız kardeşliği yıkıyor; farkında mıyız?

Barış Grubu, bir süredir yoğun çatışma, ölüm ve yaralanmaların yaşandığı Diyarbakır’da buluştu

30 Aralık 2015 17:33

Veysi Polat

Aralarında sanatçı, siyasetçi, akademisyen ve aktivistlerden oluşan 106 kişilik Barış Grubu, bir süredir yoğun çatışma, ölüm ve yaralanmaların yaşandığı Diyarbakır’da buluştu.

Sümerpark’ta düzenlenen basın toplantısına öldürülen Diyarbakır Baro Başkanı Tahir Elçi'nin eşi Türkan Elçi, 2007'de suikasta uğrayan Agos Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Hrant Dink'in eşi Rakel Dink,  Prof. Baskın Oran, T24 yazarı Oya Baydar, oyuncular Lale Mansur, Orhan Alkaya ve sanatçılar Zeynep Tanbay,  ve Ferhat Tunç’un da bulunduğu 106 aydın katıldı. "Aslolan Hayattır - Silahlar Sussun, Zulüm Dursun, Barışı Konuşalım" yazılı pankartın önünde toplantının açılış konuşmasını yapan Diyarbakır Barosu Başkanı Tahir Elçi'nin eşi Türkan Elçi konuklara “Hoş geldiniz” derken, Hrant Dink'in eşi Rakel Dink de "Hoş bulduk  kardeşim yalnız değilsin demeye geldik" ifadesini kullandı.

 

Rakel Dink: Toprak kana doymaz

 

Daha sonra kısa bir konuşma yapan Rakel Dink, “Toprak kana doymaz, yeter demeye geldik her tarafa sesleniyoruz: Bunca acı yeter” dedi. Dink’in ardından söz alan Sur’un Savaş Mahallesi Muhtarı Ahmet Şen ve Ziya Gökaalp Mahallesi Muhtarı Muhsin Sanay, olaylar nedeniyle 24 bin kişinin göç ettiğini söyledi. Ahmet Şen, “Türk kardeşlerimiz neden suskun? Bu işin varacağı nokta bir iç savaş. Meclis acilen el atmalı” diye konuştu.

 

Sevgi Anıtı yürüyüşüne izin verilmedi

 

Basın toplantısından sonra Balıkçılarbaşı semtindeki Sevgi Anıtı’na yürümek isteyen aydınlara polis “Çatışma devam ediyor. Güvenlik yok” diyerek izin vermedi. Bunun üzerine aydınlar Gazi Caddesi girişinde basın açıklaması yaptı. Çağrı metnini okuyan sanatçı Lale Mansur, “Diyarbakır’dan bütün Türkiye’ye sesleniyoruz; koşar adım iç savaşa gidiyoruz, farkında mıyız? Vatanın bölünmesinden kaygı duyanlara sesleniyoruz: Vatan bölünüyor, yürekler bölünüyor, farkında mıyız? Savaş kararı alanlara sesleniyoruz; kan-ölüm-yıkım üzerine iktidar kurulmaz. Bir durun, bir görün, bir anlayın; savaş kararınız kurşun olup, bomba olup, ateş olup insanları öldürüyor, doğayı, tarihi, kültürleri, insanlık mirasını, dostluğu, kardeşliği yıkıyor; farkında mıyız? Ortak vicdanı temsilen sesimizi duyurmak için buradayız: Eller tetikten çekilsin, silahlar susturulsun, ölmeye, öldürmeye son verisin. Acilen çözüm masasına dönülsün, Meclis de sürece dahil edilsin, demokratik ortamda oturup konuşulsun. Aslolan ölüm değil hayattır; aslolan insandır, insanın özgürlüğü, insanın mutluluğudur. Artık yeter! Çocuklarımızı kurban etmeyin, bizleri kurban etmeyin; geleceğimizi, bin yıllık kardeşliğimizi kurban etmeyin. Yarın çok geç olacak, farkında mısınız?”

Aynı çağrı metninin Kürtçesini sanatçı Rojda Şenses okudu. Aydınlar açıklamanın ardından Diyarbakır Valiliği, Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi ve Diyarbakır Barosu’nu ziyaret etti. 

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